Lewis Hamilton le plus rapide de l'unique séance d'essais à Imola

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de l'unique séance d'essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne, 13e des 17 manches du Championnat du monde de F1, samedi, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari (4,909 km) à Imola, en Italie.

Spécificité de cette épreuve qui ne figurait pas au calendrier avant la pandémie de COVID-19, elle ne comporte qu'une séance d'essais libres au lieu de trois. Avant les qualifications à 8 h (HAE), les pilotes et leurs écuries n'ont eu qu'une heure et demie, au lieu de quatre, pour se familiariser avec la piste, perfectionner leurs réglages et définir leurs stratégies.

Meneur du classement des pilotes, Hamilton a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) de 0,297 s et son coéquipier finlandais Valtteri Bottas de 0,492 s.

Le reste du plateau est pointé autour de la seconde et au-delà, avec le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) 4e à 0,907 s et le Monégasque Charles Leclerc, qui s'est longtemps plaint de la conduite de sa Ferrari, 5e à 0,962 s. Suivent les Renault de l'Australien Daniel Ricciardo, 6e à 1,113 s, et de l'autre Français, Esteban Ocon, 7e à 1,219 s.

Le Canadien Lance Stroll (Racing Point), à 1,356 s, s’est contenté du 10e rang. Il tentera de terminer un premier Grand Prix depuis sa 3e place à Monza, en septembre. Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) est 20e à 3,053 s.

Ce Grand Prix sur deux jours, samedi et dimanche, devait être une expérience inédite, potentiellement synonyme de surprises, mais le paddock a eu droit à un avant-goût lors du GP de l'Eifel, au début octobre, où les essais du vendredi ont été annulés à cause du mauvais temps.

Hormis la 3e place de Ricciardo, les résultats n'ont guère surpris : comme chaque week-end ou presque, la pole position et la victoire sont revenues à Mercedes, avec Bottas et Hamilton respectivement.

Dimanche, l'écurie allemande peut d'ailleurs s'offrir un septième titre de suite chez les constructeurs, un record. Ce serait un de plus que Ferrari de 1999 à 2004. Au classement, les flèches d'argent ont 209 points de plus que Red Bull. Avec 176 longueurs d'avance après la course, elles seront sacrées championnes.

Avec 77 points d'avance sur Bottas et 94 sur Verstappen – les seuls autres candidats mathématiquement en lice –, Hamilton, pour sa part, est proche d'un autre record : celui de sept sacres mondiaux, à égalité avec l'Allemand Michael Schumacher.

Nom mythique en F1, Imola a accueilli 27 GP de 1980 à 2006. Le vétéran finlandais Kimi Raikkonen (41 ans, Alfa Romeo) est donc le seul sur la grille à avoir couru dans la catégorie reine sur le circuit où le Brésilien Ayrton Senna a trouvé la mort en 1994, lors d'un week-end qui a également coûté la vie à l'Autrichien Roland Ratzenberger.