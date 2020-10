Natation Artistique Canada : l’entraîneur-chef reste en poste

Des allégations d’abus et de harcèlement ont été formulées à son endroit par des membres de l’équipe et des personnes de l’extérieur du programme, ce qui avait forcé l’organisation à fermer le centre. Une firme externe avait alors été mandatée pour faire la lumière.

Les athlètes et leurs parents ont appris la nouvelle vendredi midi lors d’une rencontre avec le responsable de l’examen et les dirigeants de NAC.

Dans son rapport, la firme externe en question, ITP Sport, soulève une mauvaise compréhension du code de conduite de NAC et des initiatives de sport sécuritaire, notamment le processus de plainte auprès de l’officielle du sport sécuritaire indépendante .

Bien que cet examen n'a trouvé aucune preuve d'abus sexuel, d'abus physique ou de bizutage dans le programme de haute performance, nous avons relevé des expériences d'abus psychologique, de harcèlement, de négligence, de harcèlement sexuel et de discrimination ainsi qu'une culture de la peur , peut-on lire dans le rapport.

Toujours selon le rapport, le harcèlement sexuel aurait pris la forme de commentaires et de comportements misogynes ou encore de commentaires de nature sexuelle ou offensants. La firme fait également état de commentaires discriminatoires visant la race, les croyances religieuses et l'identité de genre.

Par communiqué, NAC prend acte des recommandations formulées dans le rapport, notamment une éducation et une sensibilisation accrues et spécifiques sur le programme de sport sécuritaire de NAC, [...] une éducation de sensibilisation à la santé mentale, une éducation à la diversité et à l’inclusion [et] une formation sur la prévention du harcèlement et de l’intimidation .