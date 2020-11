Face à une baisse des inscriptions, Natation Canada craint une « génération perdue »

Les clubs de natation partout au pays font face à une baisse d’environ la moitié des inscriptions par rapport à l'an dernier, révèle un sondage mené par Natation Canada et dévoilé cette semaine à la presse. La chute est particulièrement marquée chez les plus jeunes, de l'ordre de 71 % chez les moins de 8 ans. La fédération sonne l'alarme et demande la réouverture des piscines fermées.

Présentement, nous faisons face à une génération perdue [...] Les 8 à 12 ans devraient être nos champions olympiques en 2028 , a déclaré dans une conférence de presse virtuelle le directeur de la haute performance de Natation Canada et entraîneur national John Atkinson, qui a réalisé cette étude avec son équipe.

Pourcentages d’inscription dans la catégorie compétitive de Natation Canada en date du 20 octobre en comparaison avec 2019: 15 ans et plus : 67 %

de 11 à 14 ans : 55 %

9 et 10 ans : 40 %

8 ans et moins : 29 %

Selon lui, cette baisse s’explique par les choix parfois cruels qu’ont dû faire les clubs lors de leur réouverture, une fois que les plans de reprise des activités sportives ont été acceptés par les autorités sanitaires provinciales. En diminuant le nombre de nageurs qui ont accès en même temps aux piscines disséminées aux quatre coins du pays, les clubs ont dû favoriser certains groupes au détriment d’autres.

En tant que club, vous priorisez peut-être vos 15 ans et plus parce que ce sont eux qui sont le plus investis dans le sport, puisqu’ils nagent de 7 à 10 fois par semaine. Alors, quand les décisions difficiles doivent être prises, c’est peut-être les plus jeunes qui écopent. C’est un phénomène qui n’est peut-être pas unique à la natation , a-t-il dit.

John Atkinson, directeur de la haute performance et entraîneur national de Natation Canada Photo : La Presse canadienne / Lee Jin-man

John Atkinson cite en exemple certains établissements universitaires qui offrent normalement l’accès à leurs installations à l’ensemble de la communauté, mais qui ont restreint leur accès à la population étudiante depuis le début de la pandémie.

Plusieurs villes tentent d’en faire plus, mais elles ne peuvent pas pour quantité de raisons , a-t-il poursuivi.

En conclusion de l’étude de Natation Canada, la fédération détaille clairement sa position, tout en demandant un meilleur financement.

Laisser une piscine fermée, ou restreindre l’accès aux installations à divers groupes, rendra le sport élitiste et plus difficile d’accès et aura une incidence, peut-on y lire. Le Canada connaîtra un recul important de la participation sportive par rapport aux niveaux d’avant la pandémie et passera à côté d’occasions de faire avancer les choses. Toutes les piscines, universitaires et municipales, sont importantes. L’ouverture complète des piscines fermées ou la levée des restrictions relatives à l’accès pour d’autres sont particulièrement cruciales pour améliorer les chiffres concernant les personnes ayant accès à la natation.

Un environnement sécuritaire

Selon John Atkinson, le retour du sport organisé entre dans une nouvelle phase cet automne qui met en lumière l’ensemble de son écosystème.

Pour avoir des athlètes de haute performance, il faut des clubs locaux et provinciaux forts. Il faut avoir accès aux installations sportives. Il faut s’assurer que le sport apporte une cohésion sociale, ainsi que la santé mentale et physique. Et c’est pourquoi j’insiste sur le fait que la natation peut être un catalyseur pour traverser cette pandémie en santé, même au milieu de cette vague [de COVID-19] à laquelle nous faisons face présentement.

C’est l'une des raisons pour lesquelles nous prenons la parole cette semaine. Nous voulons sensibiliser les communautés sur le fait que les installations sportives sont cruciales pour le bien-être des Canadiens, peu importe leur âge. John Atkinson, directeur de la haute performance et entraîneur national

Maintenir les piscines coûte de l’argent. Dans un budget dans un fichier Excel, c’est un élément non négligeable, mais ça vaut la peine que ce soit pour la sécurité, la santé mentale et physique. Tous les Canadiens doivent avoir l’occasion d’apprendre à nager et d’utiliser cette connaissance comme une porte ouverte vers d’autres sports.

La piscine olympique de Montréal Photo : INS Québec

Selon John Atkinson, les données recueillies par Natation Canada montrent que les protocoles mis en place lors du retour ont permis de réduire les risques d’éclosion.

Près de 24 000 nageurs inscrits dans des clubs ont repris l’entraînement au pays dans les derniers mois pour un total de 282 000 séances d’entraînement individuelles.

De toutes les séances qui ont été tenues [au 30 septembre dernier], aucun cas de propagation de la COVID-19 n’a été rapporté au sein des nageurs à la piscine , peut-on lire dans l’étude de la fédération nationale.

John Atkinson insiste toutefois sur le fait que le risque zéro n’existe pas, malgré les protocoles en place.

Il y aura des choses auxquelles nous devrons faire face, mais le retour du sport et du sport de haute performance, qu’il soit olympique ou paralympique, ce n’est pas du jeu. C’est organisé. C’est contrôlé. C’est mesuré. Et nous voulons faire les choses aussi bien qu’il est possible de le faire.

Le message que j’envoie est de continuer à faire ce que nous faisons présentement.

L’élite n’est pas épargnée, mais s’est adaptée

Les nageurs canadiens de haut niveau ont retrouvé leurs quatre centres d’entraînement au pays en juillet, après quatre mois hors de l’eau. Les 122 jours sans accès aux piscines des centres nationaux en raison de la pandémie de coronavirus ont été la plus longue période d’inactivité parmi les pays faisant partie des 30 nations les mieux classées en natation, selon la recension de la fédération nationale.

Au moment où le confinement s’est imposé au pays en mars, Natation Canada s’apprêtait à tenir ses essais nationaux en prévision des Jeux olympiques de Tokyo à la fin du mois et au début du mois d’avril.

Les nageurs canadiens de l'équipe senior Penny Oleksiak (gauche), Kylie Masse (centre) et Richard Funk (droite) Photo : Getty Images / Christophe Simon

John Atkinson vise à nouveau avril, 2021 cette fois, pour la tenue de ces essais, même si le plan n’est pas entièrement finalisé.

Il y a une dizaine de scénarios à considérer et nous le ferons plus en profondeur à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre. Mais le sentiment que nous avons est que se rendre aux Jeux olympiques de Tokyo sera moins complexe que de sélectionner l’équipe qui fera le voyage , a-t-il assuré.

La question pour les essais est de comment les tenir tout en respectant les restrictions sanitaires provinciales et le maximum de personnes permis à l’intérieur d’un même bâtiment, tout en ayant des nageurs qui arrivent de partout au pays , a-t-il poursuivi.

Même si leur objectif a été reporté d’un an, les athlètes gardent le moral, après avoir accusé le choc initial au printemps dernier. Aucun nageur vu comme ayant une forte probabilité de se rendre à Tokyo n’a pris sa retraite, a-t-il souligné, tout en insistant sur le travail qui a été fait avec les préparateurs mentaux dans les derniers mois.

La grande crainte que nous avons est si la décision est prise à nouveau de fermer certains centres d’entraînement de telle sorte que les nageurs seraient hors de l’eau à nouveau. Qu’arrivera-t-il alors? Nous avons fait au mieux jusqu’à maintenant pour que ces athlètes représentent le Canada et qu’ils soient les modèles pour les jeunes qui voudront également réintégrer le sport.

L'écosystème du sport doit continuer de tourner, dit John Atkinson. Pour qu'à la génération dorée des Penny Oleksiak, Taylor Ruck et autres Kylie Masse ne succède pas la génération perdue appréhendée, a-t-on envie d'ajouter.