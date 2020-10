Rick Bowness obtient sa permanence avec Stars

Le directeur général Jim Nill a confirmé la décision jeudi, un mois après la conclusion de la saison la plus étrange de l'histoire de la LNH.

Bowness, qui est âgé de 65 ans, devient donc le 24e entraîneur-chef de l'histoire de la concession, et son neuvième depuis le déménagement à Dallas en 1993.

Bowness a présenté une fiche de 20-13-5 après avoir accepté le poste d'entraîneur-chef par intérim en décembre 2019. Il écoulait une deuxième saison à titre d'entraîneur adjoint aux côtés de Jim Montgomery, qui a été congédié avant d'adhérer à une cure de désintoxication à l'alcool.

Ma femme Judy et moi sommes très heureux d'avoir l'opportunité de poursuivre notre aventure à Dallas, a dit Bowness. Cette équipe est très spéciale pour moi, et ce séjour à Edmonton fut une expérience unique que je n'ai jamais vécue dans le hockey, et ça nous a tous rapprochés, en tant qu'équipe.

On ignore pour l'instant les détails de l'entente de Bowness. Ce dernier se retrouve à la barre d'une 5e équipe dans la LNH après les Jets de Winnipeg, les Sénateurs d'Ottawa, les Islanders de New York et les Coyotes de Phoenix.

Chaque fois, il a d'abord assuré l'intérim à la suite du congédiement de son prédécesseur.