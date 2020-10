Équipe Canada junior invite 46 joueurs à son camp de sélection

Le camp se tiendra à Red Deer, en Alberta, du 16 novembre au 13 décembre. Hockey Canada assure que toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité et la santé des participants, notamment en ce qui a trait au dépistage.

Dawson Mercer, des Saguenéens de Chicoutimi, récemment sélectionné au premier tour (18e au total) par les Devils du New Jersey, figure parmi les six têtes d’affiche appelées pour une deuxième année de suite. Il est aussi l'un des neuf joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) conviés au camp.

Les autres joueurs de l'édition 2020 sont Quinton Byfield (Sudbury, OHL), Bowen Byram (Vancouver, WHL), Dylan Cozens (Lethbridge, WHL), Jamie Drysdale (Erie, OHL) et Connor McMichael (London, OHL). Alexis Lafrenière, tout premier choix du dernier encan de la LNH (Rangers de New York) et joueur par excellence du dernier mondial, n'est pas de la liste de 46.

Le défenseur Kaiden Guhle, premier choix du Canadien de Montréal (16e au total) au dernier repêchage, est par ailleurs invité.

Cinq gardiens de but, 15 défenseurs et 26 attaquants tenteront de se tailler une place dans la sélection qui défendra le titre mondial décroché par le Canada, l’an dernier, en République tchèque.

Durant ce camp, en plus des entraînements, les joueurs prendront part à trois matchs intraéquipe et à trois matchs face à une sélection des meilleurs joueurs universitaires canadiens (U Sports).

Rappelons qu’André Tourigny (Ottawa, OHL) a été désigné comme entraîneur-chef. Il sera secondé par Michael Dyck (Vancouver, WHL) et Mitch Love (Saskatoon, WHL).

Le Canada doit entamer le tournoi contre l’Allemagne le 26 décembre.

Les autres joueurs de la LHJMQ :

Défenseurs :

Justin Barron (Mooseheads d'Halifax)

Lukas Cormier (Islanders de Charlottetown)

Jordan Spence (Wildcats de Moncton)

Attaquants :