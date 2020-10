Pas de marathon de Boston avant l'automne 2021

Associated Press

L'Association athlétique de Boston (AAB) a indiqué mercredi qu'elle ne tiendra pas la course prévue en avril prochain à cause de la pandémie de coronavirus. Les organisateurs ont précisé que l'épreuve sera repoussée au plus tôt à l'automne 2021 .

Le marathon de cette année avait initialement été reporté à l'automne, avant d'être carrément annulé. Ce devait être la 124e édition du marathon le plus vieux - et parmi les plus prestigieux - de la planète.

L'AAB a indiqué qu'elle travaille avec les représentants du gouvernement et d'autres institutions impliquées dans l'organisation de la course pour déterminer si un marathon est envisageable à l'automne 2021.

Les organisateurs ont précisé qu'ils espèrent annoncer une date pour la tenue de ce marathon d'ici la fin de l'année.