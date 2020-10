L'ancien promoteur de boxe Régis Lévesque est mort

Il s’est éteint autour de 22 h 30, mardi, après un long combat contre un cancer de la langue.

Lévesque a été au cœur de plusieurs des plus grands galas présentés au Québec durant près d’un demi-siècle. Les noms des boxeurs Eddie Melo et Fernand Marcotte lui sont à jamais associés.

On se souviendra de lui pour son langage coloré et la façon bien personnelle qu’il avait de promoter ses événements souvent tenus au Centre Paul-Sauvé et au Forum de Montréal.

Il laisse dans le deuil ses enfants Annie, Josée et Daniel, lui-même un ancien boxeur.

Au cours des derniers mois, une biographie, Régis Lévesque, mes 50 ans de promotion en province, et un court métrage documentaire, Que j’eusse promoté, ont été publiés et produits par Simon Rodrigue.

