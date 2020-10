Battu par Nashville, l'Impact continue de se compliquer la vie

Randall Leal, à la 33e minute, a inscrit le seul but du match, qui a permis au Nashville SC (7-6-7) de se hisser au 7e rang dans l'Est avec 28 points.

Face à un rival qui n'a concédé que 18 buts cette saison, l'Impact a été blanchi pour une troisième fois en 2020, une première depuis le 28 août contre le Toronto FC. La formation montréalaise avait marqué au moins un but à ses 13 dernières rencontres.

Après ce septième revers à ses dix dernières sorties, l'Impact (7-12-2) demeure au 9e échelon dans l'Est avec 23 points, deux de plus que l'Inter Miami CF et le Fire de Chicago qui possèdent respectivement un et deux matchs en banque.

Ces deux formations auront l'occasion de passer devant l'Impact mercredi soir : Miami affrontera le FC Dallas tandis que Chicago livrera bataille à l'Union de Philadelphie.

L'Impact sera de retour sur le terrain du Red Bull Arena dimanche soir pour un duel qui s'annonce peu commode contre l’Orlando City SC, 4e dans l'Association Est et déjà assuré de prendre part aux éliminatoires.

Inattention

Tels deux boxeurs qui s'étudient pendant le premier round d'un combat, les joueurs de l'Impact et du Nashville SC ont joué avec prudence pendant le premier quart d'heure de jeu.

Les hommes de Thierry Henry ont cherché à construire des séquences offensives en se relayant patiemment le ballon, mais leurs efforts n'ont mené qu'à un seul tir, non cadré, de la part de Samuel Piette, après un centre de Raitala, pendant la 13e minute de jeu.

Graduellement, le Nashville SC a commencé à prendre ses aises et imposer sa présence dans la moitié de terrain de l'Impact. Cette pression grandissante a mené au premier but du match, réussi grâce à la présence d'esprit d'Alex Muyl.

Projeté au sol près du cercle central, Muyl s'est relevé rapidement pour effectuer le coup franc qui s'est transformé en passe à Leal, qui s'était glissé derrière les défenseurs Luis Binks et Jorge Corrales.

Leal s'est présenté seul devant Diop, qui a foncé vers lui, mais son tir du pied gauche s'est faufilé à la droite du gardien de l'Impact.

L'Impact a montré plus de dynamisme au début de la deuxième demie et Piette est venu près d'égaler le score, à la 50e minute, à l'aide d'un tir décoché tout en tournant sur lui-même, de la surface de réparation, que le gardien Joe Willis a capté de ses deux mains en se laissant choir au sol.

Environ un quart d'heure plus tard, le Nashville SC est venu très près de doubler son avance sur une tête de Walker Zimmerman. Posté à la ligne des buts, le défenseur Joel Waterman a sauvé les meubles en repoussant le tir.

À la 75e minute, ç’a été au tour de Diop d'empêcher un but en s'interposant devant Jhonder Cadiz dans la surface de réparation à la suite d'un surnombre.

L'Impact a cru qu'il avait ramené le match à égalité à la 85e minute lorsque Romell Quoto a logé le ballon derrière Willis après un superbe centre de Bojan.

Le juge de lignes a immédiatement décrété un hors-jeu, une décision validée par l'arbitrage par vidéo assistée.