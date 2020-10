Les clubs de la LHJMQ situés en zones jaunes et orange pourront jouer ce week-end

Ainsi, le programme double prévu vendredi et samedi à Baie-Comeau entre l'Océanic de Rimouski et le Drakkar aura lieu comme prévu, tout comme la série aller-retour entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or.

Par contre, il était trop tôt pour le circuit Courteau pour se prononcer au sujet des clubs situés en zones rouges. La LHJMQ rencontrera les autorités de la Santé publique afin de discuter des ajustements apportés au protocole de retour au jeu avant qu'une décision définitive soit prise.

Dans les dossiers de l'Armada de Blainville-Boisbriand et du Phoenix de Sherbrooke, des tests supplémentaires sont requis afin d'assurer la santé et la sécurité des joueurs et du personnel qui ont contracté la COVID-19. De plus, les activités des Voltigeurs demeurent suspendues jusqu'à nouvel ordre.