Michael Woods remporte la 7e étape du Tour d’Espagne

Le coureur d’Education First Pro Cycling inscrit sa deuxième victoire d’étape dans un grand tour après la 17e de l’édition 2018 de la Vuelta.

À cause de la COVID-19, on court chaque jour comme si c’était le dernier, avait-il confié lundi à Radio-Canada Sports. Nous ne sommes pas certains que la course va se terminer à Madrid (le 8 novembre) parce qu’il y a de plus en plus de cas en Espagne. Alors, tout le monde court comme s’il s’agissait de la dernière course.

Michael Woods avait pris la 2e place de la sixième étape dimanche.

