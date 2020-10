Figure emblématique du sport à Edmonton, Joey Moss est décédé

Moss, qui est né avec le syndrome de la trisomie 21, a travaillé comme préposé au vestiaire des Oilers et de l’équipe de football d’Edmonton pendant des décennies.

Son interprétation de l’hymne national canadien, pendant le printemps 2006 et l’improbable campagne des Oilers jusqu’en finale de la Coupe Stanley, avait marqué l’imaginaire.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du sport d’Alberta en 2015.

Moss a commencé son travail avec les Oilers par le biais de Wayne Gretzky. Il était indissociable de l’équipe depuis.

Janet et moi sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Joey , peut-on lire sur la page Facebook du vignoble des Gretzky.

Joey était l’âme de notre équipe et de notre communauté. Tu nous manques, Joey, et tu vivras toujours dans les mémoires des gens que tu as touchés.

La ville d'Edmonton a perdu un héros aujourd'hui , peut-on lire dans un communiqué de l'équipe de football. Moss y travaillait de juin à la mi-août, après quoi il devenait préposé au vestiaire des Oilers.

Ça me brise le coeur de savoir qu'il nous a quitté , a écrit l'ancien capitaine des Oilers Andrew Ference sur Twitter.