[BALADO ] Tellement hockey : des attentes élevées pour le CH

Claude Julien aura beaucoup de pression la saison prochaine. Avec ses dernières acquisitions, le Canadien a plus de profondeur. Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 104e épisode de Tellement hockey, balado d'OHdio qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du CH et de la LNH.