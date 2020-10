Les Dodgers à une victoire de remporter une première Série mondiale depuis 1988

Les Dodgers ont pris l'avance 3-2 dans cette Série mondiale et ils auront l'occasion d'en finir mardi soir au Globe Life Field, le domicile des Rangers du Texas. Les Dodgers tentent de remporter les grands honneurs pour une première fois depuis 1988.

Contrairement à la veille, quand le stoppeur Kenley Jansen a permis à Brett Phillips de donner une victoire dramatique de 8-7 aux Rays, les releveurs des Dodgers ont blanchi leurs adversaires pendant trois manches et un tiers.

Dustin May, Victor Gonzalez et Blake Treinen ont tour à tour limité la formation floridienne à deux coups sûrs et un but sur balles. Treinen a d'ailleurs enregistré son premier sauvetage des séries.

Max Muncy avait mis la table pour les releveurs des Dodgers en donnant un coussin de deux points à son équipe, en cinquième manche. Alors qu'il faisait face à un compte complet, Muncy a solidement frappé une balle rapide du partant des Rays, Tyler Glasnow, loin dans les gradins du champ droit pour porter la marque à 4-2.

Le partant des Dodgers, Clayton Kershaw, a déjà eu sa part d'ennuis en séries, mais pour un deuxième match de suite dans cette Série mondiale, il a fait du bon travail au monticule. Il a accordé deux points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

Glasnow a vu un peu plus de circulation sur les sentiers. Il a accordé quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches pour les Rays.

Les Rays se retrouvent quant à eux en Série mondiale pour la deuxième fois de leur histoire. Ils s'étaient inclinés contre les Phillies de Philadelphie à leur seule autre présence, en 2008.