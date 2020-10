Frédéric Blackburn n’est plus à l’emploi de Patinage de vitesse Canada

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine de patinage de vitesse courte piste, Frédéric Blackburn, ne travaille plus pour la fédération canadienne depuis jeudi, a appris Radio-Canada Sports.

Une athlète a déposé une plainte officielle ce printemps concernant la conduite de Frédéric Blackburn. Une enquête indépendante a été ouverte en lien avec la politique envers le harcèlement de l’organisation.

Nous avons immédiatement lancé une enquête complète, indépendante et professionnelle sur les allégations, a précisé la directrice générale de Patinage de vitesse Canada, Susan Auch, en entrevue à Radio-Canada Sports. M. Blackburn a été mis en congé payé pendant l'enquête.

L’enquête a duré près de six mois et plusieurs entrevues ont été menées afin de faire la lumière sur les allégations. À la suite des résultats de cet examen, la fédération a décidé que Frédéric Blackburn ne pouvait plus œuvrer en tant qu'entraîneur-chef de l’équipe féminine.

On lui a offert d’occuper des fonctions à l’extérieur du cadre de l’entraînement quotidien, mais nous ne sommes pas parvenus à nous entendre. Nous allons de l’avant à partir de maintenant , précise Susan Auch.

Frédéric Blackburn était à l’emploi de Patinage de Vitesse Canada depuis 2010 et à la tête du programme féminin depuis juin 2012. Il a participé à ses premiers Jeux olympiques en tant qu’entraîneur à Sotchi en 2014.

Frédéric Blackburn en conversation avec Marianne St-Gelais lors des Jeux olympiques de Pyeongchang, en février 2018 Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Le départ de Blackburn vient s'ajouter à la pénurie actuelle d’entraîneurs en courte piste au Canada. Depuis le début de l’examen au printemps, Sébastien Cros est en charge à la fois des programmes féminin et masculin et continuera de l’être jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.

Nous sommes à réévaluer l’ensemble du programme. D’ici les dix prochains jours nous procéderons à une autre annonce , ajoute la directrice générale de Patinage de vitesse Canada.

En raison des mesures sanitaires en vigueur au Québec, les athlètes de courte piste sont privés de glace. Les entraînements se poursuivent en gymnase, notamment dans les installations de l’Institut national du sport du Québec au Parc olympique de Montréal.