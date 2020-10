Zverev, en finale à Cologne, pourrait retrouver Auger-Aliassime

Mieux vaut éviter les déplacements ces jours-ci et l’ATP a cru bon prendre ses aises en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ce qui a réussi à l’Allemand et favori du tournoi qui a écarté le jeune Italien Jannik Sinner en deux manches de 7-6 (7/3) et 6-3.

Zverev avait mis la main sur le titre la semaine dernière en défaisant en finale Félix Auger-Aliassime, qu’il pourrait d’ailleurs retrouver si le Québécois se débarrasse de l’Argentin Diego Schwartzman dans l’autre demi-finale au programme samedi après-midi.

Le favori local a tremblé en fin de première manche et a saboté deux occasions de s’en emparer sur son service, chaque fois rattrapé par la pépite italienne, conquérant dans les moments critiques, mais fébrile lorsque les deux rivaux se retrouvaient nez à nez.

Ils se sont échangé six bris au premier engagement avant que Zverev ne domine les débats lors du jeu décisif. Le septième mondial a assuré l’affaire en deuxième manche avec un bris de service rapide, avantage qu’il a su conserver jusqu’à la fin, écartant deux balles de bris au septième jeu, seule alerte de cette deuxième portion de la rencontre.

Zverev a été dominant sur les points joués sur ses premières balles de service (79% de succès), mais décevant sur ses deuxièmes services (34% de réussite).

Une statistique à travailler en attendant de connaître qui d’Auger-Aliassime ou de Schwartzman le retrouvera en finale, tous deux redoutables relanceurs.