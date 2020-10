Félix Auger-Aliassime passe à nouveau en demi-finales à Cologne

Félix Auger-Aliassime a défait le Japonais Yoshihito Nishioka 6-3 et 6-4 dans le dernier match des quarts de finale à l'affiche vendredi soir au Championnat de tennis de Cologne, le deuxième tournoi à se tenir dans cette ville en une semaine.

Auger-Aliassime, qui est âgé de 20 ans, a du même coup signé sa première victoire contre Nishioka, 56e joueur mondial, en trois duels.

Le Québécois, 5e tête de série du tournoi, a manqué d'opportunisme. Il n'a converti que 4 de ses 10 balles de bris, mais il a tout de même pu sceller l'issue de la rencontre en 1 h 32 min.

Auger-Aliassime affrontera dans le carré d'as la deuxième tête de série, l'Argentin Diego Schwartzman. Ce sera leur premier duel.

Schwartzman accusait un retard de 2-6 et 2-5 contre l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, mais il l'a finalement emporté 2-6, 7-6 (3) et 6-1 plus tôt vendredi.

S'il se défait de Schwartzman, Auger-Aliassime pourrait mettre la table pour une finale revanche contre le favori Alexander Zverev. Ce dernier a vaincu Adrian Mannarino 6-4, 6-7 (5) et 6-4 plus tôt vendredi pour accéder aux demi-finales.

L'Allemand convoite un deuxième titre à Cologne en deux semaines, après avoir battu le Québécois en finale du tournoi en salle dimanche dernier.

Zverev a laissé filer une opportunité de sceller l'issue de la rencontre face à Mannarino alors qu'il était au service à 5-3 en deuxième manche, mais il est néanmoins parvenu à l'emporter en 2 h 40 min.

Il affrontera en demi-finales l'espoir italien Jannik Sinner, qui a retrouvé son aplomb après avoir perdu huit jeux consécutifs en route vers une victoire de 6-3, 0-6 et 6-4 contre le Français Gilles Simon. Sinner tirait de l'arrière 0-2 lors du set ultime.

La ville allemande accueille deux tournois consécutifs du circuit de l'ATP. Ceux-ci avaient été ajoutés au calendrier à la suite de l'interruption de ses activités en raison de la pandémie de coronavirus.