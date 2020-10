COVID-19 : le Canada recevra certains vaccins plus tardivement que d'autres pays

Le Canada est dans une course contre la montre internationale : se procurer des vaccins contre la COVID-19 le plus rapidement possible, afin de protéger ses citoyens. Or dans certains cas, le Canada se fera livrer ses doses en retard par rapport à d’autres pays.

C’est le cas du vaccin de la compagnie Novovax. Sur son site web, la compagnie affirme que son vaccin sera prêt aux États-Unis et en Grande-Bretagne dès le premier trimestre de 2021 . Mais pour le Canada, la date de livraison est dès le deuxième trimestre de 2021 .

La pharmaceutique AstraZeneca affirmait aux Américains qu’elle pouvait livrer son vaccin à l’automne 2020. Le contrat signé avec le Canada indique une date de livraison en 2021 .

Même chose pour les compagnies Pfizer et Moderna, selon des sources de l’industrie, le Canada serait quelques mois derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne.

La rapidité avec laquelle un vaccin sera disponible est importante, puisque cela aura un effet sur la vitesse de la reprise économique.

Retards « inacceptables »

L’opposition officielle à Ottawa s’explique mal les retards du Canada. C’est inacceptable , estime le député conservateur Pierre Paul-Hus. On l’a vu avec les tests de salive, on a trois mois de retards par rapport aux Américains, et maintenant c’est le vaccin.

On ne veut pas se retrouver à être les derniers de la liste. Une fois que les vaccins seront approuvés, on veut les avoir rapidement pour vacciner les Canadiens. Pierre Paul-Hus, député conservateur

Le gouvernement fédéral a pris du retard dans ses négociations avec plusieurs compagnies pharmaceutiques. Selon les données recueillies par Radio-Canada, Ottawa a conclu son entente avec AstraZaneca 127 jours après les États-Unis. Le Canada a signé un contrat avec Sanofi-GSK 55 jours après les Américaines, et avec environ 25 jours de retard pour Novovax et Johnson&Johnson.

Les États-Unis ont joué du coude pour recevoir les vaccins plus tôt confie une source proche de l’industrie pharmaceutique, comme ils l’ont fait pour les équipements de protection personnelle au début de la pandémie.

Les Américains ont notamment accepté de payer à l’avance pour les doses reçues. Les marchés qui agissent de la sorte sont souvent priorisés, confient diverses compagnies pharmaceutiques, dont Pfizer.

Il arrive également que certaines compagnies doivent remplir la commande de leur pays d’origine avant de pouvoir vendre leurs doses à l’étranger.

Ottawa optimiste

Le gouvernement fédéral reconnaît qu’il est en retard par rapport à d’autres pays pour certains vaccins, mais qu’il est en tête de liste pour d'autres.

Mais Ottawa assure qu’il n’a pas mis tous ses oeufs dans le même panier. Le Canada a signé des contrats avec sept compagnies pharmaceutiques pour différent type de vaccin, qui sont à diverses étapes de production. Le gouvernement libéral se dit optimiste que le Canada n’arrivera pas en retard à la ligne d’arrivée pour l’obtention de vaccins.

En conférence de presse vendredi midi, Justin Trudeau reconnaissait que les premiers vaccins potentiels pour le Canada iraient à l’année prochaine. Je ne pense pas que les gens devraient s'attendre qu'on ait un vaccin prêt à être distribué bien avant la fin de l'année, sinon même pas avant le début de 2021 .

Au début, on va avoir moins de doses que ce dont on aurait besoin pour toute la population, poursuit le premier ministre. Mais à mesure que l'année prochaine avancera, on va en avoir plus.