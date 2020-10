La Canadienne Jessica Klimkait décroche l'or à Budapest

La judoka de 24 ans de Whitby, en Ontario, avait aussi remporté le grand chelem de Düsseldorf en février dernier, la toute dernière compétition internationale de judo avant la cessation des activités en raison de la pandémie de COVID-19.

En finale à Budapest, elle a défait par ippon la Française Hélène Receveaux, après avoir réussi un waza-ari et un ippon contre la Hongroise Hedvig Karakas en demi-finale.

Jessica Klimkait connaissait bien sa rivale en finale. Je m’étais déjà battue contre elle dans des camps d’entraînement, a-t-elle souligné en entrevue à Radio-Canada Sports. Je connais donc son style, sa technique, ça m’a permis d’avoir une bonne performance contre elle.

Les organisateurs de la compétition ont mis en place des protocoles sanitaires stricts afin d'assurer un déroulement sécuritaire du tournoi. Ainsi, le port du masque est obligatoire par tous. Les athlètes et l'arbitre ne peuvent le retirer qu'au moment d'entrer sur le tatami.

Ces mesures sanitaires auraient pu devenir une distraction supplémentaire pour Jessica Klimkait.

Nous avons eu la confirmation que la compétition aurait lieu il y a deux semaines seulement, a rappelé la judoka. Ç’a été un choc de savoir que j’allais compétitionner aussi rapidement. L’atmosphère est aussi très différente avec le masque. Mais je me concentre sur ma routine. Je dois me concentrer sur ce que je connais déjà, sur ce que je peux contrôler et j'essaie d'être dans le moment présent pour ne pas me laisser distraire.

Aucun déplacement n'est permis pour les participants, sauf de leur hôtel au site de compétitions. L'équipe d'Italie a également été exclue de la compétition à la suite de quatre tests positifs après son arrivée en Hongrie. Quelques nations se sont également désistées.

Quatre autres Canadiens seront en compétitions ce week-end, dont trois Québécois. Antoine Valois-Fortier (81 kg), Catherine Beauchemin-Pinard (63 kg) et Arthur Margelidon (73 kg), ainsi que Sahdy El Nahas (-100 kg) seront en action.