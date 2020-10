Valtteri Bottas inscrit le meilleur temps lors de la première séance à Portimao

Le Québécois Lance Stroll, qui a raté la précédente course après avoir contracté la COVID-19, a été relégué au 15e rang au volant de sa Racing Point, à deux secondes et demie de Bottas. Le Canadien Nicholas Latifi (Williams) s'est classé au 20e et dernier rang.

Hamilton domine confortablement le championnat et sa victoire il y a deux semaines au Grand Prix de l'Eifel en Allemagne lui a permis d'égaler le record de 91 victoires en F1 de Michael Schumacher.

Le circuit de 4,65 kilomètres à Portimao est vallonné avec de fréquents changements d'altitude et où les dépassements sont difficiles. Il a été utilisé pour les essais avant la saison en 2008, mais n'a jamais organisé de course de F1.

C'est la deuxième nouveau circuit inscrit au calendrier en cette année de pandémie après celui du Grand Prix de Toscane au Mugello le mois dernier.

Verstappen et le pilote Ferrari Charles Leclerc ont connu des problèmes d'adhérence dès le début. Leclerc est sorti de piste et s'est retrouvé dans un bac de gravier.

La voiture n'a pas été endommagée et il a terminé la séance au quatrième rang.

Il y a une deuxième séance d'essais plus tard dans la journée.