Valtteri Bottas domine les essais libres du Grand Prix du Portugal

Son coéquipier Lewis Hamilton, qui peut devenir dimanche le détenteur du record absolu du nombre de victoires (92, contre 91 pour Michael Schumacher), n'a pu faire mieux que le 8e temps dans l'après-midi après avoir obtenu le 2e dans la matinée.

La séance de l'après-midi a été marquée par deux interruptions: la première pour évacuer de la piste l'AlphaTauri du Français Pierre Gasly qui avait pris feu, et la deuxième à la suite d'un accrochage entre Max Verstappen (Red Bull) et Lance Stroll (Racing Point), finalement classé 19e parmi les 20 participants.

Lors de la première séance en matinée, Stroll, qui a raté la précédente course après avoir contracté la COVID-19, avait signé le 15e temps, à deux secondes et demie de Bottas. L'autre Canadien, Nicholas Latifi (Williams), 20e et dernier à l'issue de la séance initiale, a finalement conclu la journée avec le 14e temps.

Tous les pilotes et écuries découvraient le circuit portugais inscrit pour la première fois au calendrier du championnat du monde de F1 cette année pour suppléer à d'autres courses annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

Le circuit de 4,65 km à Portimao est vallonné, avec de fréquents changements d'altitude et où les dépassements sont difficiles. Il a été utilisé pour les essais avant la saison en 2008, mais n'a jamais organisé de course de F1.

C'est le deuxième nouveau circuit inscrit au calendrier en cette année de pandémie après celui du Grand Prix de Toscane au Mugello le mois dernier.

C'est la première fois depuis 1996 qu'un grand prix est couru au Portugal. Cette année-là, Jacques Villeneuve l'avait remporté au volant de sa Williams-Renault.

Classement de la 2e séance d'essais libres :