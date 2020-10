Remontée spectaculaire d'Auger-Aliassime à Cologne

Cinquième tête de série, le Canadien a arraché une victoire de 4-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) face au Bélarusse Egor Gerasimov, 87e mondial et issu des qualifications, mercredi, dans un match de deuxième tour.

Auger-Aliassime, qui avait obtenu un laissez-passer au premier tour, a brisé Gerasimov au service pour le match à 6-5 en deuxième manche.

Le Québécois s'est cependant fait servir le même remède au troisième acte au moment où il servait à 5-4.

Maintenant installé au 22e rang du classement mondial, Auger-Aliassime a connu des ennuis avec sa deuxième balle de service, n'obtenant que 51 % des points.

En quarts de finale, Auger-Aliassime affrontera le vainqueur du match entre l'Allemand Jan-Lennard Struff (no 7) et le Japonais Yoshihito Nishioka. Une possible occasion de prendre sa revanche sur Nishioka qui l'a défait à chacun de leurs trois duels, dont le dernier au premier tour des Internationaux de France.

Par ailleurs, le favori Alexander Zverev, tombeur du Québécois dimanche, est venu à bout de l'Australien John Millman 6-0, 3-6, 6-3.

Zverev a commis dix doubles fautes, mais il a gardé son sang-froid et signé sa cinquième victoire de suite à Cologne.

Zverev rencontrera en quarts de finale le Français Adrian Mannarino (no 8).

Pour sa part, l'Ontarien Denis Shapovalov (no 3) croisera le fer avec le Français Gilles Simon dans un match de deuxième tour jeudi. À l'instar de son compatriote, Shapovalov n'a pas eu à jouer au premier tour.

Ces deux tournois consécutifs à Cologne ont été ajoutés au calendrier de l'ATP à la suite de l'interruption de la saison provoquée par la pandémie de coronavirus.

Autres résultats de second tour :