Enrico Ciccone veut abolir les bagarres dans les sports de mineurs

Le député de Marquette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs et de saines habitudes de vie, Enrico Ciccone, a présenté mercredi à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à interdire les bagarres dans les activités sportives auxquelles participent des personnes de moins de 18 ans.

Dans un communiqué de presse, Ciccone dit être convaincu depuis longtemps qu'interdire les batailles pour les sportifs d'âge mineur est la solution qui s'impose.

À cet effet, note-t-il, il a lancé, à plusieurs reprises, de vibrants plaidoyers pour protéger les jeunes. Aussi, il estime qu'avec ce que l'on sait aujourd'hui sur les conséquences, notamment des commotions cérébrales, dont il a été lui-même victime à plus d'une reprise, qu'il est évident que les bagarres n'ont plus leur place sur la glace.

Ciccone a joué au hockey junior et professionnel pendant une douzaine d'années à compter de 1987 avec les Cataractes de Shawinigan, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), où il a fait ses débuts à l'âge de 17 ans.

Entre 1992 et 2000, ce défenseur reconnu pour ses talents pugilistiques a porté l'uniforme de sept équipes différentes dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dont le Canadien de Montréal, et amassé 1469 minutes de punition en 374 parties.

L'initiative de Ciccone vise particulièrement les dirigeants de la LHJMQ qui ont amendé, dernièrement, le règlement existant pour porter de 5 à 15 minutes la durée d'une pénalité à la suite d'une bagarre.

L'augmentation du temps de pénalité à la suite d'une bagarre, ce n'est plus assez. Ça prend un geste concret, une position ferme, c'est-à-dire l'interdiction complète , affirme Ciccone dans son communiqué.