Manchester United défait le PSG en ouverture de la Ligue des champions

Alors qu'un but contre son camp d'Anthony Martial (55e) avait répondu à l'ouverture du score anglais de Bruno Fernandes sur un tir de pénalité à la 23e, une frappe croisée impeccable de Marcus Rashford (87e) a permis aux Red Devils de s'imposer à Paris dans le groupe H.

Ce succès ravive ainsi le spectre d’un retour que Rashford avait scellé au même endroit en huitièmes de finale en 2019.

Manchester retrouvera Leipzig, vainqueur d’Istanbul 2-0, mercredi prochain, tandis que le PSG sera opposé à Istanbul.

Messi brille de nouveau

Deux mois après le traumatisme de l'élimination 8-2 contre le Bayern Munich en quarts de finale de la dernière édition, le FC Barcelone a réussi son grand retour en Ligue des champions en surclassant Ferencvaros 5-1, dans le groupe G, grâce notamment à un brillant Lionel Messi.

Le terrible souvenir de la déroute de Lisbonne est enterré grâce à un but sur tir de pénalité que le capitaine argentin a lui-même provoqué (26e), un but du droit du jeune prodige de 17 ans Ansu Fati (42e), une réalisation de Philippe Coutinho (52e), un but de Pedri (82e) et un dernier d'Ousmane Dembélé (89e), le Barça a repris des couleurs.

Après un été agité par son départ avorté, Messi, auteur seulement d'un petit but sur tir de pénalité en quatre rencontres avant le match de mardi soir, a renoué avec son efficacité offensive et a brillé de nouveau, souvent trouvé par ses coéquipiers dans la défense passive de Ferencvaros.

Trois jours après sa première défaite de la saison en Liga à Getafe (1-0) qui a condamné l'attaquant international français Antoine Griezmann à une place sur le banc ce mardi, et à quatre jours du premier clasico de Liga contre le Real Madrid samedi, la formation de Ronald Koeman a lancé sa campagne européenne de manière idéale.

Face à un adversaire plus faible sur le papier, les Catalans ont tenu le ballon et ont proposé un jeu efficace en multipliant les combinaisons de passes au sol à l'entrée de la surface adverse.

Autres résultats du jour

Groupe G :

Dynamo Kiev 0 - Juventus Turin 2

Groupe F :

Lazio Rome 3 - Dortmund 1

Zenit Saint-Pétersbourg 1 - Club Bruges 2

Groupe E :