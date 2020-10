La MLS vise plus de diversité dans ses rangs

La ligue a indiqué que ces programmes sont le résultat de plusieurs mois de discussions avec ses actionnaires, incluant une rencontre récente entre le conseil d'administration de la MLS et le regroupement Black Players for Change.

Le commissaire Don Garber siégera au sein du nouveau comité pour la diversité. Celui-ci comprendra des représentants de Black Players for Change, des membres de la direction des équipes, des entraîneurs, d'anciens joueurs et des membres de Pitch Black, un regroupement d'employés noirs présents dans les bureaux de la MLS.

Le but de ce comité sera l'élaboration d'une stratégie favorisant la diversité, l'inclusion, les chances d'avancement et la justice sociale, et ce, partout à travers la ligue, au Canada comme aux États-Unis.

Le groupe fera partie intégrante de la structure des comités de la MLS.

La ligue entend aussi utiliser ses ressources afin de répondre aux inquiétudes du public émanant des communautés marginalisées.

La ligue verra à créer et à offrir une meilleure visibilité à des postes qui ouvriront la voie à des carrières pour des individus issus de groupes ethniques sous-représentés au sein de son organisation.

Par le biais de MLS NEXT, on cherchera également à développer joueurs, entraîneurs et arbitres dans des communautés jusqu'ici mal desservies, dans le but avoué d'augmenter leur niveau de représentation dans la ligue.

En plus de la somme d'un million de dollars investie dans Black Players for Change, la MLS s'est engagée à offrir des occasions d'affaires à des entreprises dirigées par des gens issus des minorités visibles.

C'est pour bien cibler ses appuis financiers que la ligue s'est associée aux coalitions nationales 100 Black Men of America et 100 Black Women pour la mise en place de programmes de mentorat, le développement du milieu de travail, la justice sociale, la santé, le bien-être et la viabilité budgétaire en affaires.