Les Dodgers forcent à leur tour la tenue d'un septième match dans la Nationale

Associated Press

Corey Seager a une fois de plus démarré l'attaque des Dodgers de Los Angeles, qui ont forcé la tenue d'un septième match en battant les Braves d'Atlanta 3-1, samedi soir.

Faisant face à l'élimination pour une deuxième journée d'affilée, les Dodgers ont inscrit trois points en première manche et ils ont tenu le coup pour créer l'égalité 3-3 dans cette série de championnat de la Nationale. Le duel ultime aura lieu dimanche soir, alors que celui de l'Américaine a lieu plus tard samedi.

Je me remets tranquillement de ce match, mais je pense aussi à celui de demain, a déclaré le gérant des Dodgers, Dave Roberts. Nous vivons pour ce genre de matchs.

Seager a poursuivi sur sa lancée en produisant le premier point des Dodgers grâce à une claque en solo, comme il l'avait fait la veille. Cette fois, ce circuit est survenu en première manche et il a lancé le bal.

En six matchs lors de cette série de championnat, Seager a cogné cinq longues balles, un record dans la Nationale, et il a produit 11 points.

Le frappeur suivant, Justin Turner, a imité son coéquipier en claquant lui aussi un circuit en solo. Trois frappeurs plus tard, Cody Bellinger a réussi un simple dans la droite pour produire le dernier point de la rencontre des Dodgers.

C'est tout ce dont le partant Walker Buehler a eu besoin pour faire son travail adéquatement. Le droitier de 26 ans a été d'office pendant six manches, espaçant sept coups sûrs. Il a également retiré six adversaires sur des prises.

Les releveurs Blake Treinen et Pedro Baez ont tous deux lancé pendant une manche et Kenley Jansen a fermé les livres en neuvième pour obtenir un premier sauvetage dans cette série. Jansen avait retiré trois frappeurs sur des prises, vendredi.

Ce sont deux énormes sorties. Pas uniquement pour nous, mais aussi pour lui. Tu peux voir la confiance qu'il a au monticule et il attaque les frappeurs, a mentionné Turner à propos de Jansen. C'est le Kenley Jansen que nous connaissons et que nous aimons.

Les difficultés en début de match du partant des Braves, Max Fried, ne l'ont tout de même pas empêché de le voir lancer jusqu'en septième manche. Fried a accordé trois points, huit coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches et deux tiers de travail.