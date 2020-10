Fédération d'haltérophilie : un 3e président en une semaine

En pleine crise et menacée de perdre son statut olympique, la Fédération internationale d'haltérophilie (IWF) s'est dotée vendredi d'un troisième président en une semaine, avec la nomination par intérim du Britannique Michael Irani.

Je n'ai pas l'intention de me porter candidat à la présidence de l'IWF à l'avenir, donc je me focaliserai pleinement sur les réformes menant à un congrès clair et transparent , promet ce médecin, ancien responsable de la commission antidopage, dans un communiqué de l'instance.

Basée à Budapest, la Fédération d'haltérophilie avait évincé mardi sa patronne par intérim depuis avril, l'Américaine Ursula Garza Papandrea, pour la remplacer brièvement par le Thaïlandais Intarat Yodbangtoey.

Cette manœuvre avait fortement inquiété le Comité international olympique (CIO), qui entretenait une excellente coopération avec Mme Papandrea et n'avait guère apprécié le choix (de son) remplaçant , selon un communiqué du CIO mercredi.

Outre le fait que M. Yodbangtoey est décrit comme un proche de l'ancien patron de l'IWF, visé par un scandale de corruption, la Thaïlande est interdite de participer aux Jeux olympiques de Tokyo en raison des multiples cas de dopage parmi ses athlètes.

Le directeur adjoint de l'IWF, l'Américain Phil Andrews, avait annoncé sa démission dans la foulée. Dans un communiqué, il avait déploré s'être heurté au court-termisme et à l'avidité alors qu'il s'efforçait de réformer l'instance aux côtés de Mme Papandrea.

Selon le site spécialisé Inside the Games, le patron de la Fédération européenne d'haltérophilie, l'Italien Antonio Urso, a lui aussi claqué la porte jeudi du comité exécutif de l'IWF, dénonçant sa ligne politique folle et destructrice dans un courrier électronique à ses membres.

La semaine dernière déjà, le CIO avait menacé de reconsidérer la place de l'haltérophilie au programme des Jeux olympiques de Paris 2024 , alors qu'il doit déterminer en décembre prochain les épreuves et quotas d'athlètes pour les JO parisiens.

Une éjection des JO signerait un déclin certain pour la discipline, alors que l'IWF est secouée depuis janvier par les révélations de la chaîne allemande ARD, qui avait dénoncé dans un documentaire une culture de la corruption dans le monde de l'haltérophilie destinée à masquer le recours au dopage.

Des allégations que le Hongrois Tamas Ajan, 81 ans, président de l'IWF pendant 20 ans après en avoir été le secrétaire général, avait qualifiées de mensonges avant d'être poussé à la démission en avril.