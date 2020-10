Québec débloque 70 millions de dollars en soutien au sport

Dans son point de presse tenu jeudi après-midi, la ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a annoncé une hausse de 60 % du financement offert aux fédérations sportives par l’entremise des programmes de soutien aux opérations et au développement de l’excellence (élite sportive).

Pour cette année seulement, les fédérations auront droit à une enveloppe de 23 M$.

Les 70 M$ de Québec doivent permettre de soutenir les clubs et les associations locales et régionales. Un montant additionnel de 5 millions de dollars sera ajouté au programme Accès-Loisirs pour aider les personnes à faible revenu à pratiquer une activité.

L'aide gouvernementale vise aussi les ainés, les personnes handicapées afin de leur faciliter la pratique d'une activité physique.

Comme ministre déléguée à l’Éducation, ma priorité est de mettre en place les conditions nécessaires pour inviter la population à adopter et à maintenir un mode de vie physiquement actif. Je souhaite que tous les Québécois et Québécoises, peu importe leur âge, leur statut ou leur condition physique, aient accès à des activités qui les passionnent et qui ont des impacts positifs sur leur santé physique et mentale , a indiqué la ministre.

La situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes nous oblige à être inventifs dans nos manières de bouger et de pratiquer des loisirs. Pendant la pandémie, les organismes de loisir et de sport ont fait preuve d’une résilience incroyable et je veux les en remercier. Les sommes annoncées aujourd’hui leur permettront de poursuivre leurs activités malgré la pandémie. Je compte sur leur créativité et leur débrouillardise. Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine

La pandémie et les autorités sanitaires ont contraint les ligues, tous sports confondus, les arénas, les gymnases, les piscines, et la plupart des centres d’entraînement des zones rouges soit à fermer leurs portes, soit à en limiter l’accès à un nombre restreint de personnes.

La ministre a précisé que les gymnases privés ne bénéficieront pas de ce nouvel apport financier puisqu'ils sont déjà couverts par un autre programme mis sur pied par le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Quant au mode de distribution de cette manne, Isabelle Charest a laissé entendre que des annonces seraient faites au cours des prochaines semaines. Elle en a aussi profité pour remercier les partenaires comme Sports Québec, qui regroupe l’ensemble des fédérations sportives de la province, et le Conseil québécois des loisirs pour leur participation à l'élaboration de ce plan.

Les chiffres du soutien de Québec au sport et au loisir : Une bonification de plus de 28 millions de dollars du soutien financier destiné au fonctionnement des organismes provinciaux, régionaux et locaux;

Près de 23 millions de dollars investis cette année seulement au sein des fédérations sportives;

Près de 18 millions investis en projets favorisant l’activité physique, le loisir, le sport et le plein air;

4,3 millions de dollars pour la création d’une mesure pérenne de soutien au transport pour la participation à des activités récréatives et sportives;

Une majoration de 2 millions de dollars de l’aide accordée dans le cadre du Programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activités physiques et de plein air;

2 millions de dollars en soutien au réseau sportif collégial et universitaire;

Plus de 1,3 million de dollars pour favoriser l’avancement des femmes et des filles en loisir et en sport.

12 M$ à la LHJMQ

Au-delà des 70 M$, une enveloppe additionnelle de 12 M$ sera versée à la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), soit 1 million pour chaque équipe basée au Québec. La ligue est aux prises avec des éclosions de COVID-19 qui ont forcé l’interruption de ses activités en sol québécois jusqu’au 28 octobre.

À ce propos, la ministre a parlé d'assurer la survie des équipes. C'est pour assurer la survie de la ligue qui est très importante au Québec. Nous n'avons pas fait ce choix à l'encontre des autres activités sportives. Ce sont des fonds supplémentaires accordés par le Conseil du trésor. Il faut considérer que ces équipes sont un moteur de développement économique pour toutes les régions. C'est pour ça qu'on a considéré ce dossier séparément.

Un bon premier pas

L'arrêt des activités sportives organisées en zones rouges, en vigueur depuis le 8 octobre, a été rapidement et cruellement ressenti avec une baisse drastique des inscriptions dans les clubs sportifs, publics et privés, au début de l’automne.

Certaines fédérations comme Judo Québec ont vu leur effectif chuter de près de 70 %, passant de 6495 à 1925 membres pratiquants licenciés. Cela représente une perte de revenus de plus de 280 000 $.

Sports Québec reçoit habituellement un montant annuel de 5 millions de dollars de la part du gouvernement provincial afin de subvenir en partie à ses opérations. Cette somme qui n’a pas été ajustée à l’inflation depuis fort longtemps est partagée en fonction du nombre de membres licenciés au sein de chaque fédération.

C’est un bon premier pas, a commenté Patrick Kearney, président de Judo Québec, au sujet de l'aide financière de Québec. Mais je pense qu’il faut que l’argent en sport devienne récurrent. Il faut quand même saluer l’augmentation. Il y a encore beaucoup d’argent qui vient des parents, des clubs. Mon budget habituel venant du gouvernement n’est que de 100 000 dollars. Le reste vient d’autres programmes et du revenu de mes membres ou de compétitions.