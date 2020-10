Denis Shapovalov en quarts de finale à Saint-Pétersbourg

Jeudi, le Canadien a vaincu le Serbe Ilya Ivashka, 141e au monde et issu des qualifications, en deux manches de 6-1 et 6-4.

Shapovalov, 12e joueur mondial et 2e tête de série, a réussi 8 as lors de la rencontre. Au prochain tour, il affrontera le Suisse Stan Wawrinka, 5e tête de série et 18e au classement de l’ATP et tombeur du Russe Evgeny Donskoy (6-1, 3-6 et 6-3).

Milos Raonic sera aussi en action jeudi.

Il va se mesurer au Kazakh Alexander Bublik lors de son match de huitièmes de finale.