L'Impact s'incline devant le Revolution au New Jersey

Avec un effectif de plus en plus réduit par les blessures et par d'autres facteurs encore, l'Impact de Montréal n'a pu que s'incliner 3-2 devant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, mercredi, dans son domicile temporaire du New Jersey.

Kekuta Manneh a ouvert la marque à la 13e minute, et Teal Bunbury a doublé la mise sept minutes plus tard.

Débordé, l'Impact s'est cependant ressaisi et a trouvé le moyen de réduire l'écart par l'intermédiaire d'Amar Sejdic, qui a marqué dans un deuxième match de suite, à la 27e minute.

La mentalité est toujours la même : il nous manque du monde, mais nous savons ce que nous devons faire sur le terrain. Nous étions bien préparés, a soutenu Sejdic. Mais nous avons été trop réactifs et pas assez proactifs en début de rencontre.

L'Impact (6-10-2) a dû réorganiser sa défense tout juste avant la pause puisque l'arrière central Rod Fanni a quitté le match en raison d'une blessure. Son nom s'ajoute aux nombreux absents dont Mathieu Choinière, Anthony Jackson-Hamel, Lassi Lappalainen, Emanuel Maciel et Orji Okwonkwo et Steeven Saba, toujours blessés

Passeur décisif pour le but de Manneh, Adam Buksa a redonné une priorité de deux buts au Revolution (7-4-7) à la 52e minute.

Ballou Tabla a inscrit le deuxième but des Montréalais en toute fin de rencontre. Romell Quioto, comme il l'avait fait pour Sejdic, a fourni la passe décisive.

En plus des blessés, Bojan et Zachary Brault-Guillard ont raté la rencontre pour des raisons qui n'ont pas été divulguées. Jukka Raitala est pour sa part avec l'équipe nationale finlandaise.

On se retrouve encore à être menés 2-0, à essayer de revenir, dépense d’énergie en plus, a souligné l'entraîneur montréalais Thierry Henry. C’est vraiment difficile. J’ai toujours la même impression contre la Nouvelle-Angleterre : ils en voulaient plus que nous au début du match, ils l’ont montré. Ils ont su prendre l’avantage, même si ça reste des erreurs, pour moi, assez faciles à gérer, mais on a du mal à gérer.

C’est difficile de trouver quelque chose de positif, mis à part qu’il nous reste encore un match avant de retourner à la maison et de nous ressourcer un peu. Thierry Henry, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

Le Québécois James Pantemis a obtenu son tout premier départ devant le filet de l'Impact. Le gardien titulaire Clément Diop, qui avait joué toutes les minutes de la saison jusqu'ici, s'est rendu en France pour des raisons personnelles. On ignore la date prévue de son retour au pays.

Pantemis a réalisé six arrêts dans la défaite.

Je suis content pour lui, pour ce premier match, a indiqué le milieu de terrain Shamit Shome. Il a vécu des montagnes russes avec tout ce qui se passe au club. Il a bien joué, et il peut construire là-dessus. […] Nous aurions aimé lui donner un jeu blanc pour sa confiance, mais il peut garder la tête haute et savoir qu’il n’y pouvait pas grand-chose.

L'Impact a également annoncé en après-midi le transfert de Saphir Taïder à un club saoudien. Henry a cependant refusé d'attribuer le mauvais début de match de sa troupe à tous ces chamboulements.

Ça fait un petit moment qu’on a soit des blessés, soit des joueurs qui partent en sélection comme dernièrement – Jukka [Raitala], super important pour nous dans la défense, n’était pas là. Il faut gérer ce qu’il y a à gérer et essayer de trouver des solutions. On perd encore un joueur ce soir. On était quatre ou cinq sur le banc. L’habitude!

Nous sommes déçus de ne pas avoir eu le même niveau d’énergie qu’eux en début de match, a ajouté le milieu de terrain Shamit Shome. Comme l’entraîneur nous l’a souvent répété, il faut savoir gérer les moments. Nous avons eu de la difficulté à faire ça. Il faut s’améliorer, car les 20 premières minutes ont dicté le rythme de la rencontre.

L'Impact joue de nouveau dès samedi, toujours au New Jersey, contre Miami et sa nouvelle acquisition, l'Argentin Gonzalo Higuain. Le défenseur central anglais Luis Binks sera suspendu pour accumulation de cartons.