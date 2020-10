Saphir Taïder quitte l'Impact pour l'Arabie saoudite

Taïder en était à la dernière année d’un contrat de trois ans avec l'équipe, entente assortie d’une option pour 2021. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé.

Le club tient à remercier Saphir pour ses trois saisons à Montréal et ce qu’il a accompli sur le terrain, a déclaré le directeur sportif de l’Impact, Olivier Renard, par communiqué. Une occasion s’est présentée et le club a travaillé pour satisfaire le désir de Saphir, ce qui s’est conclu par ce transfert.

Le milieu de terrain algérien de 28 ans n’était pas dans la formation de Thierry Henry dimanche face à l’Union de Philadelphie.

Taïder a amorcé 75 de ses 76 matchs disputés avec le onze montréalais. Il a inscrit 20 buts et 21 passes décisives au cours de son séjour avec l’Impact. Cette saison, il a touché la cible 4 fois en 11 rencontres en plus de donner 6 passes décisives.

C’est une occasion que je ne pouvais pas refuser, a déclaré Taïder. Je quitte avec le cœur déchiré, car je me sentais vraiment très bien dans ce club et ma famille était très bien dans cette ville. Je vais garder de magnifiques souvenirs. Je veux remercier mes coéquipiers, le personnel, Olivier Renard, Thierry Henry, le propriétaire Joey Saputo qui a tout fait pour ma famille et moi, ici et à Bologne, et finalement les supporteurs qui m’ont fait sentir à la maison dès mon arrivée. Ce n’est qu’un au revoir… pourquoi pas revenir un jour?