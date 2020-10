La COVID-19 a raison du Grand Prix de l'ISU du Canada

Dans communiqué officiel émis mercredi, la fédération canadienne explique que la décision d’annuler les Internationaux Patinage Canada 2020, prévus les 30 et 31 octobre, a été prise à la suite de consultations menées auprès des autorités de santé publique de la Ville d’Ottawa et du gouvernement ontarien.

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire et de notre prudence relativement à la santé et à la sécurité des athlètes, des entraîneurs, des officiels et des bénévoles, la mesure appropriée était d’annuler l’événement , peut-on lire dans le communiqué.

Cette année ne ressemble à aucune autre auparavant et nous avons constaté d’importants défis, en ce qui concerne le déroulement des compétitions, attribuables à la pandémie mondiale. En raison du changement continu des exigences à l’échelle du pays et de la récente fermeture de 28 jours dans les points chauds de l’Ontario, y compris Ottawa, il est devenu clair qu’il ne serait pas possible d’accueillir cet événement , a aussi déclaré Debra Armstrong, chef de la direction générale de Patinage Canada.

En conséquence, l’important rendez-vous annuel de Patinage Canada ne sera pas présenté pour la première fois depuis sa création en 1973.

On se rappellera aussi que les Championnats mondiaux qui devaient se dérouler en mars, à Montréal, avaient également été abandonnés en raison de la COVID-19.