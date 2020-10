Canadien : les cordons de la bourse se resserrent, l’heure des choix approche

De prime abord, le directeur général du CH a considérablement amélioré sa formation. Tous ceux en attente de résultats qui piaffent d’impatience ne s’en plaindront pas.

D’abord, Bergevin s’est offert le gardien auxiliaire le mieux payé au nord du Rio Grande (on suspecte qu’il le soit aussi au sud) qui viendra en soutien au gardien partant le mieux payé du monde (du moins, parmi ceux qui chaussent les patins).

Il a ensuite embauché un quatrième défenseur, Joel Edmundson, à un salaire raisonnable et a ajouté tout près de 10 millions de dollars sur les ailes pour mettre la main sur un attaquant de puissance, Josh Anderson, et une touche de marqueur, Tyler Toffoli.

Les quatre boîtes qu’on avait identifiées , a-t-il indiqué, mardi, en visioconférence.

Sauf que ces boîtes, ce ne sont pas des poupées russes, et ça prendra force créativité et prestidigitation pour les imbriquer l’une dans l’autre et garder intact le noyau de l’équipe dans un contexte économique aussi austère pour les années à venir. On apprenait mardi, par la voix de son agent, que les discussions entre Brendan Gallagher et le CH à propos d’une prolongation de contrat étaient interrompues.

L’attaquant a encore une année à écouler à son entente, il n’y a donc pas d’urgence, mais ce n’est jamais bon signe, surtout lorsqu’on considère la rapidité avec laquelle Bergevin s’est entendu avec Jeff Petry et Anderson, particulièrement. Peut-être Gallagher, le cœur et l’âme de cette équipe a-t-on déjà entendu, prendrait-il ombrage d’une offre qu’il jugerait ladre?

Les joueurs doivent comprendre qu’on n’a pas un montant indéterminé. Au bout du compte, il faut faire des sacrifices pour avoir une bonne équipe , a laissé tomber Bergevin.

Brendan Gallagher Photo : Getty Images / Kevin Hoffman

Gallagher, Phillip Danault, Tomas Tatar et Joel Armia deviendront joueurs autonomes sans compensation au terme de la prochaine saison. Artturi Lehkonen et Jesperi Kotkaniemi, bien que limités dans leur pouvoir de négociation, auront aussi besoin d’un nouveau contrat.

Le divorce entre le Tricolore et Tatar apparaît inévitable depuis un moment déjà, mais les ruptures risquent d’être plus nombreuses que cela. Plus douloureuses aussi.

Quand on lui demande s’il doit absolument retenir Danault et Gallagher à Montréal, Bergevin invoque la prudence.

Nos joueurs importants, on aimerait les garder à Montréal, mais c’est trop tôt pour dire comment tout va se dévoiler. Je dois être prudent avec notre masse salariale pour les prochaines années. Marc Bergevin

C’est certain qu’on ne pourra pas garder tout le monde, a-t-il ajouté, c’est impossible. On verra en temps et lieu. On a une marge salariale à respecter. Si le joueur veut jouer à Montréal, on va mettre un montant de l’avant. Ils auront une décision à prendre. Et certains n’en auront peut-être pas [d’offres]. On est rendus là avec la COVID.

C’est dans ce contexte précis d’incertitudes et de finances précaires que Bergevin a décidé d’appuyer sur la gâchette. Une combinaison de facteurs lui a fait croire que le moment était venu. L’émergence des jeunes certainement, tout comme la qualité de ses vétérans vieillissants. Il fallait trouver le fil d’Ariane qui reliait tout ça.

Si la Caroline décide de garder Edmundson et que Vancouver remet Toffoli sous contrat, on n’a pas cette équipe-là. Il y a un peu de chance là-dedans. Je ne me suis pas levé hier matin pour dire : "Aujourd’hui, je vais faire ça." Les choses sont tombées en place. Il y a des choses dans le passé qu’on voulait faire, mais ça n’a pas adonné , a-t-il expliqué.

Conséquemment, le CH a des choix à faire. Ce qui est tout de même bien mieux que de gérer la décroissance.

Coincé sous le plafond

Montréal dépasse maintenant le plafond salarial de quelque 350 000 $. Il faudra s’adonner à une petite gymnastique comptable pour se conformer aux règles, rien de bien compliqué, a spécifié le DG.

Le Canadien disputera la prochaine saison avec 22 joueurs plutôt que les 23 autorisés. Une pratique qui devrait se répandre à travers la ligue, croit Bergevin.

Dans le but d’économiser de la menue monnaie, les aller-retour entre la métropole et Laval se multiplieront. Une transaction n’est pas à écarter non plus. Soudainement, le contrat de Paul Byron – 3,4 millions pour les trois prochaines années – paraît encombrant.

Le plafond n’augmentera pas de sitôt et ça prendra peut-être plus de temps qu’on pensait. Les directeurs généraux, les agents, les joueurs doivent être responsables. La preuve est dans le pudding.

Elle risque d’être sur la glace aussi. Si les manœuvres du DG permettent au CH de s’imposer parmi les bonnes équipes de la ligue, les départs à venir lui seront certainement pardonnés.

Toffoli : dans l’œil du CH depuis longtemps

Voilà quelques années que Bergevin couvait Tyler Toffoli d’un œil envieux. Depuis ses beaux jours à Los Angeles, en fait, a révélé l’attaquant au lendemain de la signature d’un contrat évalué à 17 millions de dollars pour 4 ans.

À Los Angeles, mon nom était associé à Montréal. Ç’a m’a aidé à prendre ma décision. Je savais que [le Canadien] me voulait depuis un moment , a lancé Toffoli.

Tyler Toffoli (à gauche) a marqué contre le Canadien à son troisième match avec les Canucks, le 25 février dernier. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Évidemment, les acquisitions durant l’entre-saison et leur performance en séries ont démontré qu’ils avaient une bonne équipe et beaucoup de potentiel , a-t-il ajouté.

Toffoli était courtisé par quelques équipes, mais n’est jamais vraiment passé près d’une nouvelle entente avec les Canucks de Vancouver où il venait de conclure l’année.

Réaliste, Toffoli a préféré accepter une légère diminution salariale par rapport à son ancien contrat afin de prioriser la durée. Les quatre ans proposés par Montréal, ainsi que l’attrait de cette ville dynamique, a-t-il confié, ont finalement fait pencher la balance en faveur du CH.