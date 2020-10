Milos Raonic au 2e tour à Saint-Pétersbourg

Milos Raonic a battu l’Américain issu des qualifications J.J. Wolf 7-6 (7/5) et 6-1, mardi, au premier tour du tournoi sur surface dure de Saint-Pétersbourg, en Russie.

Le Canadien, 21e joueur mondial et 6e tête de série, a réussi 21 as et a défendu les cinq balles de bris auxquelles il a fait face.

Il affrontera au deuxième tour le Kazakh Alexander Bublik (52e).

Milos Raonic a choisi de faire l’impasse sur les Internationaux de France, qui ont couronné le week-end dernier Rafael Nadal. La terre battue est la surface de jeu qu’il affectionne le moins, parce que moins rapide.