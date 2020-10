Les Rays doublent leur avance contre les Astros

Margot a frappé un circuit contre Lance McCullers fils après deux retraits en première manche. Une manche plus tard, il a effectué un spectaculaire attrapé dans le champ droit : il a même passé par-dessus la clôture qui sépare le terrain des gradins situés près de la zone des fausses balles.

Margot s’est relevé et a pointé le gant en l’air pour montrer à l’officiel qu’il avait bel et bien capté la balle, et ce, après un sprint de plus de 30 mètres.

Margot a pu cogner son circuit en raison d’un mauvais relais du joueur de deuxième but des Astros José Altuve et d’un peu de nonchalance du joueur de premier but Yuli Gurriel lors d’un roulant de Choi Ji-man. La manche aurait dû se terminer sur ce jeu, mais l’erreur a coûté cher aux Astros.

Le vétéran lanceur de 36 ans Charlie Morton, qui a aidé les Astros à remporter la Série mondiale en 2017, a porté à 4-0 sa fiche et à 0,90 sa moyenne de points mérités au cours des deux dernières années en séries avec les Rays.

La troupe de Tampa Bay a dû résister à une tentative de remontée des Astros en neuvième manche.

Le releveur Nick Anderson a rempli les sentiers à deux occasions. Un homme est venu marquer quand George Springer a frappé dans un double-jeu. Après avoir donné un but sur balles à Altuve et à Michael Brantley, Anderson a forcé Alex Bregman à frapper une chandelle qui a mis fin à la rencontre.

Le troisième affrontement de cette série aura lieu mardi soir. Les Rays enverront Tyler Glasnow au monticule et il fera face à José Urquidy. Comme la série est disputée en lieu neutre, à San Diego, les Astros seront l’équipe à domicile au cours des deux prochaines parties et pour la cinquième, si elle est nécessaire.