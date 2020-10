L’Impact s’incline 2-1 devant l’Union

Amar Sejdic a été l’auteur du seul but du club montréalais. Il a trouvé le fond du filet sur un tir de loin à la 65e minute.

Avec quatre minutes à jouer au temps régulier, on a cru que Romell Quioto allait égaler le pointage, via une savante passe de Sejdic, mais Andre Blake a réalisé une sortie de qualité et Quioto a envoyé le ballon à la gauche du filet.

Il aura fallu attendre la 39e minute avant qu’une équipe s’inscrive au tableau de pointage. Jamiro Monteiro a donné une avance de 1-0 à Philadelphie, marquant son premier but de la saison.

Ilsinho a coupé vers l'intérieur et a flairé une faille juste devant lui. Il a fait la passe à Monteiro dont le tir, d'environ huit mètres, n'a été que partiellement stoppé par Clément Diop

Sergio Santos a doublé l’avance de l’Union à la 48e minute de jeu, couronnant une contre-attaque, après un corner de l'Impact.

Monteiro a relancé vers Brenden Aaronson, qui a remis à Ilsinho. Évitant de peu le hors-jeu, il a glissé vers un Santos seul, qui n’a pas raté sa chance.

L'Impact n'a pas encore signé deux victoires de suite cette année. À son match précédent, le groupe de Thierry Henry avait eu raison du Crew de Columbus, 2-1.

Sejdic a signé un beau but d'une vingtaine de mètres: une frappe basse du pied gauche, qui a touché la cible à la droite du gardien. Quioto lui a fourni l'occasion en maîtrisant le ballon de la poitrine, sur une passe précise de Luis Binks.

À la 79e, un coup franc de Quioto, d'un peu au-delà la zone de but, est passé largement à gauche du filet.

La première vraie entrée montréalaise en sol adverse est survenue à la huitième minute, sur le flanc droit. Une longue passe bien dosée de Rudy Camacho à Zachary Brault-Guillard a mené à un corner.

À la 16e minute, une autre menace des visiteurs est venue du côté gauche après une mise en scène de Bojan et Jorge Corrales, qui a centré pour Brault-Guillard.

À mi-chemin en première demie, l'Union a bien campé ses attaquants loin en zone adverse, mais après plusieurs passes, Olivier Mbaizo a fait un lob très facilement capté par Diop.

Une dizaine de minutes plus tard, Jack Elliott a appuyé un peu trop sa frappe de longue distance sur le flanc gauche, Brenden Aaronson arrivant tout juste après la sortie en touche du ballon.

Montréal a fini la première demie sans tir cadré, parmi cinq tirs au total.

Tôt en deuxième demie, Victor Wanyama a obtenu un tir à bout portant, mais Blake a fait un bel arrêt. Aaronson a défié Diop peu après, mais le tir est allé directement au portier de l'Impact.

Le 20 septembre dernier, l’Impact de Montréal s’était incliné 4-1 face à l’Union.

Le clan montréalais sera de retour sur le terrain mercredi pour affronter le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, au Red Bull Arena.