Taylor Hall déménage à Buffalo, contrat d'un an et 8 millions $ en poche

Les deux partis se sont entendus sur 8 millions de dollars pour un an.

Plusieurs clubs étaient dans la course pour tenter d’acquérir celui qui a terminé la dernière saison au sein des Coyotes de l’Arizona, dont le Canadien de Montréal. En conférence de presse vendredi dernier, Marc Bergevin avait avoué être actif dans le dossier Taylor Hall.

Durant la campagne 2019-2020, qu’il a partagée entre les Coyotes et les Devils du New Jersey, il a accumulé un total de 16 buts et 36 mentions d’aide.

Sélectionné par les Oilers d'Edmonton, Hall avait été le premier choix du repêchage de 2010. Il a remporté le trophée Hart, remis au joueur par excellence de la LNH, en 2017-2018, après une saison de 93 points.