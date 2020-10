Le receveur canadien Chase Claypool inscrit quatre touchés contre Philadelphie

Choix de deuxième tour en avril, l'ailier espacé a franchi 35 verges après une courte passe de Ben Roethlisberger, lors du jeu clé. Au final, le Britanno-Colombien a capté sept ballons pour des gains de 110 verges, dont trois attrapés pour des touchés. Six points de plus sont venus quand il a atteint la zone des buts après une course de deux verges.

Les Steelers ont amélioré leur fiche à 4-0 pour la première fois depuis 1979.

Roethlisberger a complété 27 passes sur 34, pour 239 verges.

Carson Wentz a récolté 258 verges aériennes, dont deux passes de touché, mais Steven Nelson lui a ravi deux passes.

Les Chiefs surpris par les Raiders

Derek Carr a lancé trois passes de touché et pour des gains aériens de 347 verges, aidant les Raiders de Las Vegas à vaincre les Chiefs de Kansas City 40-32.

Josh Jacobs a donné l'avance aux Raiders au quatrième quart, Daniel Carlson a ajouté un placement quelques minutes plus tard et le quart des Chiefs Patrick Mahomes a ensuite été victime d'une interception. Jacobs a inscrit un majeur au sol pour procurer une avance de 40-24 aux siens.

Mahomes, le joueur le plus utile du plus récent Super Bowl, a orchestré une belle série à l'attaque et il a repéré Travis Kelce dans la zone des buts. Darrel Williams a réussi le converti de deux points et les Chiefs ont réduit l'écart à 40-32.

Les Raiders (3-2) ont toutefois tenu le coup grâce au bon travail de Jacobs. Ils ont mis fin à la séquence de 13 victoires des Chiefs (4-1) et à leur série de cinq revers contre la troupe de Kansas City.

Les Chiefs avaient gagné leurs sept derniers matchs contre les Raiders au Arrowhead Stadium.

Pendant tout le match, Mahomes a dû se sauver de la pression des Raiders, qui ont dominé la ligne offensive des Chiefs. Il a malgré tout lancé deux passes de touché et pour des gains aériens de 340 verges. Kelce a conclu la rencontre avec 108 verges de réceptions.

