COVID-19 : Le match entre les Broncos et les Patriots est reporté

La Ligue nationale de football (NFL) a reporté indéfiniment le match entre les Broncos de Denver et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en raison d'un nouveau résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 chez les Patriots.

Le match, qui devait d'abord avoir lieu dimanche, avait déjà été déplacé à lundi soir.

Une personne au fait de la situation a fait savoir à l'Associated Press (AP) que les Patriots avaient de nouveau fermé leurs installations à la suite du résultat positif.

Pour une deuxième semaine consécutive, les dirigeants de la NFL ont dû reprogrammer un match des Patriots, cette fois-ci après le résultat positif du joueur défensif étoile Stephon Gilmore.

À la suite de ces plus récents développements, on compte maintenant quatre cas chez les Patriots selon la source de l'AP, qui s'est confiée sous le sceau de l'anonymat parce qu'aucune des deux équipes n'avait officiellement annoncé les plus récents résultats.

Un autre cas chez les Titans

Par ailleurs, les Titans du Tennessee ont annoncé par communiqué, dimanche matin, qu'un autre membre du personnel de l'équipe a eu un résultat positif à un test à la COVID-19.

Nous avons temporairement fermé nos installations et nous sommes en communication avec la ligue pour déterminer les prochaines étapes , ont indiqué les Titans.

Ce nouveau cas menace la présentation du match des Titans contre les Bills de Buffalo (4-0), qui doit avoir lieu mardi soir.

Les Titans n'ont pas joué depuis le 27 septembre en raison d'une éclosion qui a maintenant touché 24 membres de l'organisation. Le match qu'ils devaient jouer contre les Steelers de Pittsburgh, le 4 octobre, a dû être déplacé le 25 octobre.