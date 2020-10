Victor Mete et Xavier Ouellet ne craignent pas la compétition

Les deux défenseurs ont fait un travail honnête lors des 10 rencontres du Tricolore dans la bulle de la LNH à Toronto cet été et ils ont signé de nouveaux contrats respectivement d'une et deux saisons avec le Canadien, vendredi.

Cependant, ils sont conscients que la compétition sera forte pour les derniers postes au sein de la brigade, alors qu'Alexander Romanov et Joel Edmundson se sont greffés au groupe au cours des derniers mois.

Il va y avoir une saine compétition et c'est bon pour l'équipe, ça fait ressortir le meilleur de chacun, a dit Ouellet en visioconférence, samedi. Mon travail sera d'arriver prêt au camp et nous verrons ce qui arrivera.

Les deux sont gauchers et Ouellet a été employé à la gauche de Mete pendant la relance, mais a souligné qu'il avait souvent évolué à droite avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey. Les deux auront cet atout dans leur manche lorsqu'ils lutteront pour un poste lors du prochain camp.

Il est évident que le directeur général Marc Bergevin a tenté de grossir son équipe au cours de la saison morte. À 1,85 m (6 pi 1 po) et 88 kg (193 lb), Ouellet ne se gêne pas pour distribuer les coups d'épaule, lui qui se classait deuxième derrière Ben Chiarot pour les mises en échec par tranche de 60 minutes parmi les défenseurs du Canadien en séries.

Victor Mete Photo : Reuters / USA Today Sports

Par contre, cet aspect du jeu ne fait pas partie de l'arsenal de Mete. Selon les statistiques de la LNH, Mete a appliqué une seule mise en échec en 10 rencontres cet été, et 20 en 51 matchs pendant la saison régulière.

J'ai un style différent que la plupart des autres défenseurs de l'équipe, a reconnu Mete, qui mesure 1,75 m (5 pi 9 po) et pèse 85 kg (187 lb). Je ne frappe pas vraiment, mais j'utilise mes pieds pour me séparer de l'adversaire. Je ne suis pas le plus gros, mais j'ai d'autres outils pour faire le travail.

Mete n'est âgé que de 22 ans et a déjà trois saisons avec le Canadien derrière la cravate. Certains ont trouvé que son contrat d'une saison et 735 000 $ US ne représentait pas un très gros vote de confiance de la part de la direction du Tricolore.

Mon agent m'est revenu avec quelques options. Nous avons convenu que c'était mieux d'y aller pour une saison et de prouver à nouveau ma valeur , a dit Mete à ce sujet.

De son côté, Ouellet, qui est âgé de 27 ans, aurait pu devenir joueur autonome sans compensation au terme de la prochaine campagne s'il avait signé une entente d'une seule saison. Il a plutôt opté pour la stabilité.

Nous aimions la sécurité qu'offre un contrat de deux saisons, ce que ça représente en terme de relation à long terme, a dit Ouellet. J'ai une famille, un enfant, une épouse. Nous voulions de la stabilité, de la sécurité. J'aime l'organisation. Tout le monde est content.

L'entente signée par Ouellet est à deux volets. Il touchera 725 000 $ et 750 000 $ s'il joue dans la LNH lors des deux prochaines campagnes, mais 425 000 $ s'il évolue plutôt dans la Ligue américaine. Ouellet a admis qu'il aurait été difficile pour lui d'obtenir un contrat à un seul volet.

Depuis son arrivée avec le Canadien le 1er juillet 2018, il a disputé 36 matchs de saison régulière dans la LNH et 86 dans la Ligue américaine. Il est aussi devenu le capitaine du Rocket.

Je tente de m'améliorer, de peaufiner les détails de mon jeu pour retourner dans la LNH, a dit Ouellet au sujet de son temps avec le Rocket. Quand vient le temps d'être un mentor, je mène par l'exemple. Je ne suis pas un gars qui va parler beaucoup, mais je fais ce que j'ai à faire. C'est ma façon d'être un meneur.