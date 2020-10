À 19 ans, Iga Swiatek remporte les Internationaux de France

La Polonaise Iga Swiatek a remporté les Internationaux de France, samedi, en battant l'Américaine Sophia Kenin 6-4 et 6-1.

Iga Swiatek, âgée de 19 ans, n'a pas perdu une manche dans ce tournoi du grand chelem, qu'elle a survolé à la surprise de tous.

En finale, Swiatek a écœuré Kenin, tête de série no 4, par la précision de ses coups, notamment ses amortis et son coup droit enroulé. Elle l'a emporté en 1 heure et 24 minutes.

