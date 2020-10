Bottas le plus rapide au Nürburgring, Stroll malade

Le Finlandais a réalisé un temps de 1 min 26 sec 225/1000 pour parcourir les 5,148 km du tracé au cours de cette première séance de travail du week-end.

Rappelons que les deux premières séances de vendredi ont été annulées en raison de la pluie et de la brume.

Bottas a devancé son coéquipier Lewis Hamilton de 136 millièmes de seconde.

Derrière les pilotes Mercedes-Benz, Ferrari a bien commencé son week-end avec la troisième place de Charles Leclerc et la cinquième position de Sebastian Vettel.

Le Néerlandais Max Verstappen a placé sa Red bull entre les deux monoplaces rouges.

Stroll forfait

Le Canadien Lance Stroll n'a pas pris part à cette unique et cruciale séance d'essais ne se sentant pas à 100% selon un message de l'écurie Racing Point.

Lance Stroll Photo : Racing Point

« Lance ne se sentait pas bien ce matin, et l'équipe a pris la décision de le remplacer pour le reste du week-end par Nico Hülkenberg, qui par chance, se trouvait à Cologne, non loin d'ici, précise l'équipe dans un communiqué. Il connaît déjà la voiture pour avoir remplacé Sergio Pérez plus tôt cette saison. »

L'Allemand Nico Hülkenberg a subi les tests de détection COVID-19 obligatoires et a pu commencer sa préparation.

Il a la mission difficile de tenter de qualifier au mieux la RP20 sans aucun roulage au préalable.

Hülkenberg avait déjà remplacé Sergio Pérez, positif à la COVID-19, lors des deux courses sur le circuit de Silverstone.