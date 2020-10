Jimmy Butler et LeBron James se livrent un duel épique, le Heat survit aux Lakers

Auteur d'une des grandes performances de l'histoire de la finale de la NBA lors du troisième match, Jimmy Butler a été de nouveau époustouflant avec 35 points, 12 rebonds et 11 passes décisives.

Visiblement épuisé en fin de rencontre, il a toutefois permis au Heat de reprendre l'avance 109-108 avec 16,8 secondes à faire en inscrivant deux lancers francs cruciaux.

Les Lakers pouvaient reprendre l'avance, mais Danny Green a raté un tir de 3 points, puis Markieff Morris a récupéré le rebond offensif, mais il a envoyé le ballon hors du terrain avec 2,2 secondes à jouer.

Tyler Herro a réussi les deux derniers lancers francs de la rencontre pour sceller l'issue du match.

LeBron James a été tout aussi fumant que Jimmy Butler avec 40 points, 13 rebonds et 7 passes décisives, mais il n'a pu couronné cette performance avec un quatrième titre de champion de la NBA et un quatrième titre de joueur le plus utile de la finale, une récompense qui lui semble destinée si les Lakers parviennent à gagner un quatrième match.

Jimmy Butler (en blanc) contre une des nombreuses attaques de LeBron James Photo : Getty Images / Mike Ehrmann

En l'absence à nouveau de Goran Dragic, blessé à un pied, le Heat a eu cette fois des contributions importantes de Duncan Robinson avec 26 points (7-13 de la ligne de trois points) et de la recrue Kendrick Nunn avec 14 points.

Anthony Davis a été le deuxième pointeur des Lakers avec 28 points, en plus de fournir 12 rebonds, mais il a subi une contusion à une cheville pendant la rencontre et s'il est resté dans le match jusqu'à la fin, il boîtait dans les dernières minutes.

Le sixième match de la finale aura lieu dimanche soir, toujours dans la bulle de la NBA, à Orlando. Les Lakers mènent la série 3-2.