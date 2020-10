Démare en force dans la 7e étape du Giro, record à la clé

Avec cette victoire dans la septième étape, à Brindisi, devant Peter Sagan, le champion de France s'est imposé pour la troisième fois depuis le départ.

Le Slovaque n'a plus gagné depuis juillet 2019. Il finit pour la 31e fois au deuxième rang dans les grands tours contre 16 victoires.

En confiance après sa victoire au sprint la veille, Démare a conclu le travail de son équipe, devenue l'une des références en matière de préparation du sprint.

J'ai attendu un peu, il y avait un vent de trois quarts face, a expliqué le Français. J'ai senti que Sagan était là, prêt à me passer, mais j'ai su le garder au pédalier.

Arnaud Démare est toujours premier au classement par points, 55 devant Peter Sagan.

Leur boulot est extraordinaire , a dit Démare à propos de ses coéquipiers.

Il s'est imposé dans un sprint classique, plat, qui a réuni l'ensemble des spécialistes du peloton du Giro en conclusion d'une étape bouclée à 51,234 km/h de moyenne.

L'étape a été vraiment très rapide, les bordures ont fait mal , a raconté le vainqueur.

C'était une grosse journée, une étape très rapide, nerveuse, à cause des bordures, des chutes, a-t-il résumé. On a gagné avec autorité, on a montré une force collective et on a su s'adapter. On a joué des coudes d'homme à homme, on s'y attendait, on savait que ça allait être ça, un vrai sprint, avec la totalité des sprinteurs présents.

Le record de vitesse moyenne était détenu jusqu'à présent par l'Italien Andrea Guardini. Il avait roulé à 49,429 km/h pour gagner la 18e étape du Giro en 2012, longue de 149 km entre San Vito Cadore et Vedelago, dans le nord de la péninsule.

À l'inverse de cette étape qui était souvent en descente, celle reliant Matera à Brindisi sur 143 km empruntait vendredi des routes le plus souvent planes, mais avec du vent de face.

Principales victimes, les hommes de Jakob Fuglsang (Astana) et du Britannique Simon Yates (Mitchelton) ont dû mener la chasse. Plusieurs chutes, notamment celle du Danois, se sont produites. Il a fini 34e.

Le regroupement général s'est opéré à 20 km de l'arrivée, avant un sprint qui a donné lieu à de belles passes d'armes.

Le seul Canadien en lice, Alexander Cataford (Israel Start-Up Nation), a conclu au 107e échelon à 1:10 du vainqueur.

Samedi, la huitième étape, favorable aux baroudeurs, longe le bord de mer de Giovinazzo à Vieste, dans la presqu'île du Gargano, sur un parcours de 200 km tortueux et piégeux dans sa seconde moitié, avec un petit mur à franchir à l'entrée des 10derniers kilomètres.