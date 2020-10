Rafael Nadal et Novak Djokovic ont rendez-vous en finale à Roland-Garros

Le no 2 mondial Rafael Nadal n'est plus qu'à une victoire d'un 13e sacre historique à Roland-Garros, mais il devra en découdre avec le Serbe Novak Djokovic pour parvenir à ses fins.

Nadal a assuré sa qualification pour la finale, vendredi, en l'emportant assez aisément devant l'Argentin Diego Schwartzman (14e) en trois manches de 6-3, 6-3 et 7-6 (7/0).

À 34 ans, Nadal n'est aussi plus qu'à un succès d'égaler le record de 20 trophées en grand chelem détenu par Roger Federer. Pour moi, c'est incroyable de jouer la finale de Roland-Garros encore une fois , a-t-il lancé.

Face à Schwartzman, le seul joueur à l'avoir battu sur l’ocre en 2020, à Rome en quarts de finale, la première manche s'est étirée pendant un peu plus d'une heure. Rien que le premier jeu a duré 13 minutes. Malgré la résistance du petit Argentin, Nadal a en fait creusé tôt l'écart à 2-0, puis à 3-1.

Schwartzman, pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d'un tournoi majeur à 28 ans, a globalement commis trop de fautes directes (48) pour vraiment pousser le Majorquin dans ses retranchements.

Nadal se hisse en finale sans perdre la moindre manche pour la cinquième fois de sa carrière.

C'était un match très difficile, surtout dans ces conditions , a estimé l'Espagnol, même si, de manière assez exceptionnelle depuis le début de la quinzaine parisienne, cette première demi-finale s'est jouée sous le soleil.

En troisième manche, j'ai fait quelques fautes et lui a bien joué , a-t-il ajouté.

J'ai beaucoup joué contre lui (10 fois avant aujourd'hui, Nadal menait 9-1). Il est meilleur chaque fois. Il y a deux jours, il avait fait un super match contre Dominic (Thiem). Aujourd'hui, ça a fonctionné pour moi et j'en suis très heureux , a-t-il conclu.

Nadal atteint ainsi sa 28e finale d'un tournoi du grand chelem.

Au total, il enregistre sa 99e victoire à la porte d'Auteuil. Il ne s'y est incliné que deux fois, en 2009, en huitièmes de finale devant le Suédois Robin Söderling, et en 2015, en quarts de finale contre Djokovic. Il avait déclaré forfait avant son troisième tour en 2016.

Il jouera donc dimanche sa 13e finale sur la terre battue parisienne. Aucun autre joueur n'en a atteint plus de six.

L'Espagnol a triomphé à Roland-Garros entre 2005 et 2008, entre 2010 et 2014, et depuis 2017.

Novak Djokovic Photo : Getty Images / Shaun Botterill

Nouveau rendez-vous avec Djokovic

En fin d'après-midi, Novak Djokovic (no 1) a eu besoin de cinq manches et près de quatre heures de jeu pour vaincre le Grec Stefanos Tsitsipas et rejoindre Nadal.

Vainqueur 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 et 6-1, le Serbe a dû se battre pendant plus de 90 minutes entre le moment de sa première balle de match et la conclusion de la rencontre.

Je suis resté calme en surface, mais à l'intérieur c'était totalement différent , a reconnu Djokovic. Après la perte de la troisième manche, j'étais toujours là mentalement, je me suis dit que j'avais encore le contrôle du match. Lui jouait bien, mais je suis resté solide, costaud, et j'étais toujours là , a-t-il poursuivi.

Djokovic, en quête d'un 18e titre en grand chelem, jouera dimanche contre Nadal sa 27e finale majeure.

Couronné sur la terre battue parisienne en 2016, Djokovic en sera dimanche à une quatrième finale aux Internationaux de France, une troisième face à Nadal qui a gagné les deux grands duels précédents en 2012 et en 2014.

Mais je l'ai battu en 2015 en quarts de finale, a rappelé Djokovic. Il faudra que je sois à mon meilleur, car jouer Nadal à Roland-Garros est probablement le plus grand défi de notre sport. Mais je serai là et je ferai tout pour gagner.

En venant à bout de Tsitsipas, Djokovic a enregistré sa 36e victoire en 37 matchs en 2020. Le seul qu'il n'a pas gagné, c'est aux Internationaux des États-Unis, début septembre.

Il avait alors été disqualifié en huitièmes de finale pour avoir, dans un geste d'humeur, frappé une balle qui a atteint une juge de ligne à la gorge.

Djokovic tentera aussi de devenir le troisième joueur de l'ère Open, après les Australiens Rod Laver et Roy Emerson, à avoir remporté chacun des quatre tournois du grand chelem à deux reprises.