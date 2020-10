Deux cas de COVID-19 chez Mercedes-Benz, la F1 immobilisée par la brume

Six membres de l'équipe Mercedes-Benz ont été remplacés après la découverte de cas de COVID-19, a annoncé l'équipe vendredi, au premier jour du Grand Prix de l'Eifel en Allemagne, perturbé par la pluie et la brume.

Après le test positif d'hier (jeudi), toute l'équipe a été testée à nouveau en Allemagne, précise Mercedes-Benz. Tous se sont avérés négatifs, à l'exception d'un autre test positif et d'un résultat non concluant, qui a été testé à nouveau.

En accord avec les protocoles, quatre membres de l'équipe, tous négatifs, ne pourront pas prendre part au reste du week-end. Six remplaçants sont arrivés de Grande-Bretagne , où est basée l'écurie.

L'identité des personnes concernées n'a pas été dévoilée. Mais selon des images du paddock, il ne s'agit ni des pilotes ni des visages connus de l'équipe.

Mercedes-Benz n'est pas la première équipe à rencontrer un cas positif cette année.

Un membre de McLaren avait contracté la maladie avant le grand prix inaugural en Australie à la mi-mars, provoquant son annulation. Le pilote mexicain Sergio Pérez (Racing Point) avait lui manqué les deux courses à Silverstone en Grande-Bretagne au début du mois d'août pour les mêmes raisons.

Plusieurs employés des circuits ont également été déclarés positifs.

Le protocole sanitaire mis en place pour les grands prix de F1 prévoit des tests de détection avant d'entrer pour la première fois sur chaque circuit, puis tous les cinq jours.

Les employés des équipes et les autres personnes sur le site sont séparés en bulles les plus hermétiques possibles pour limiter les risques de contagion, et les cas positifs sont immédiatement placés en isolement.

La pluie retarde les débuts de Mick

Le mauvais temps et la pluie ont forcé la direction de course à annuler les premiers essais libres (FP1) et à retarder la deuxième séance (FP2).

En raison des nuages bas et de la brume sur le circuit allemand du Nürburgring, l'hélicoptère médical ne peut en effet toujours pas décoller. Sans hélicoptère, aucune voiture ne peut tourner, sécurité oblige.

Il était prévu que l'Allemand Mick Schumacher, fils de Michael, profite de cette première séance d'essais libres pour faire ses débuts lors d'un week-end de Grand Prix avec l'équipe Alfa Romeo Sauber.

Mick Schumacher Photo : Getty Images / Christian Kaspar-Bartke

Le Britannique Callum Ilott, pilote de F2 et coéquipier de Schumacher dans l'Académie Ferrari, la filière des jeunes pilotes de l'équipe italienne, est privé de la même opportunité avec Haas.

Le Grand Prix de l'Eifel est la 11e manche de cette saison de 17 courses. La F1 n'a plus couru sur le circuit du Nürburgring depuis 2013.