C'est terminé pour Corey Crawford à Chicago

J’ai discuté avec Corey un peu plus tôt aujourd’hui (jeudi) et c’était une conversation plutôt émotive. Notre relation remonte à loin. Il est tout là-haut, avec les autres légendes des Blackhawks : Tony Esposito, Glenn Hall, Corey Crawford. Et il ressort grâce à ses deux conquêtes de la Coupe Stanley.

Crawford est le seul gardien de l’histoire à pouvoir se vanter de cet exploit, ayant soulevé le gros trophée en 2013 et 2015.

Le natif de Châteauguay écoulait la dernière année de son contrat la saison dernière. Il pourra bénéficier de son autonomie complète et offrir ses services à toutes les autres équipes de la ligue quand le marché des joueurs autonomes ouvrira vendredi.

Repêché au 2e rang, 52e au total, en 2003, Crawford aura joué 13 saisons à Chicago.

Il est devenu gardien numéro un de l’équipe en 2010.

Il détient les records des Hawks pour le plus grand nombre de victoires en séries avec 52, et le meilleur pourcentage d'efficacité en saison régulière, avec ,918, pour les gardiens pour les gardiens comptant au moins 100 présences devant le filet. Il a remporté le trophée Jennings, pour la meilleure moyenne de buts alloués par l’équipe, à deux reprises en 2013 et 2015.

Le gardien de 35 ans a été invité deux fois au match des Étoiles et a aidé le Canada à remporter la Coupe du monde en 2016.

Idem pour Schneider au New Jersey

De leur côté, les Devils du New Jersey ont placé le gardien de but Cory Schneider au ballottage dans le but de racheter les deux dernières années de son contrat.

Les Devils ont annoncé leur décision à la veille de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Schneider devait toucher 6 millions $US au cours des deux prochaines campagnes. Le rachat coûtera plutôt 8 millions $ aux Devils, et ce montant sera étalé sur les quatre prochaines saisons.

Cory Schneider se dresse devant Max Domi. Photo : Ed Mulholland-USA TODAY Sports

Schneider, 34 ans, a été opéré à une hanche au terme de la saison 2017-2018. Il a connu des ennuis au cours des deux campagnes suivantes.

Schneider n'a disputé que 26 rencontres dans la LNH depuis qu'il est passé sous le bistouri. Il a compilé une fiche de 3-6-2 avec un jeu blanc au cours de la dernière saison écourtée par la pandémie de coronavirus.

Les Devils tenteront vraisemblablement d'acquérir un gardien auxiliaire sur le marché des joueurs autonomes ou par l'entremise d'une transaction, afin d'épauler leur gardien partant Mackenzie Blackwood.

Le jeune gardien de 23 ans s'est illustré la saison dernière avec une fiche de 22-14-8, une moyenne de buts alloués de 2,77 par match et trois jeux blancs.