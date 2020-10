Le Canadien affiche presque complet à l'ouverture du marché de l'autonomie

Peut-il se le permettre en fait? Actuellement, le directeur général du Canadien possède un peu plus de 9 millions de dollars d’espace sous le plafond salarial si l’on tient pour acquis que Noah Juulsen et Jake Evans amorceront l’année à Montréal.

Ajoutez à cela les contrats qu'il offrira à Josh Anderson et à Victor Mete, et l’on constate que sa marge de manœuvre a fondu comme neige au soleil.

Avec tout ce beau monde, l'équipe mise sur 12 attaquants, 8 défenseurs et 2 gardiens, sans compter les dépanneurs comme Ryan Poehling ou Charles Hudon. Ça faisait longtemps que l’on avait vu une formation presque complète avant même l’ouverture du marché des joueurs autonomes, vendredi.

Bergevin ne s’en plaindra pas. Il minimise les risques et se place à l’abri de la surenchère qu’il redoute tant. Il avait établi ses besoins et a été particulièrement dynamique pour y répondre dès l’élimination de son équipe en dénichant un gardien auxiliaire (Jake Allen), un défenseur qu’il croit être en mesure de jouer parmi les quatre premiers (Joel Edmundson) et un attaquant de puissance taillé dans un moule rare et convoité (Anderson).

Personne ne pourra accuser le DG d’être demeuré les bras croisés cet automne. Cela dit, il serait surprenant qu’il ne tente pas d’ajouter un peu de profondeur, ne serait-ce que pour améliorer ses options au sein du quatrième trio.

Voici quelques cibles, certaines plus évocatrices que d’autres, et ce ne sont que des suggestions parmi plusieurs options. Mais tâchons de rester loin de la nostalgie.

Ilya Kovalchuk

Voilà pourquoi nous écarterons d’emblée ce nom mythique, glorifié par quelques semaines de séduction le temps d’un hiver montréalais. Difficile de croire qu’il y a encore une place pour le Russe de 37 ans avec le Tricolore.

Les récentes manœuvres du DG démontrent qu'il passe à la seconde phase de son plan de réinitialisation et Kovalchuk appartient plutôt au passé, bien que récent, lorsqu’il s’était amené tel un pansement pour sauver la fin d’une autre campagne désastreuse. Il a ralenti et ne voudrait certainement pas être confiné au quatrième trio. Passons.

Patrick Maroon

Ce n’est un secret pour personne, le DG du Lightning, Julien BriseBois, a la corde au cou, empêtré dans ses finances en raison du plafond salarial fixe. L’attaquant format géant (1,88 m, 107 kg) ne figure pas parmi ses priorités, loin de là.

Maroon vient de remporter deux Coupes Stanley d’affilée et vogue d’un petit contrat à l’autre depuis trois ans. Il avait signé au rabais à Tampa Bay (900 000 $), mais il n’a jamais gagné plus de 2 millions de dollars annuellement et ce serait surprenant qu’à 32 ans, avec une production déclinante, il décroche davantage. Option intéressante en raison de sa taille et de son utilité en avantage numérique où il jouait encore 1 min 31 s par match avec la machine offensive du Lightning, bien planté devant le filet. Claude Julien lui réserverait certainement cette place bien au chaud.

Frédérik Gauthier

Le Québécois n’a pas reçu d’offre qualificative des Maple Leafs et se retrouve libre comme l’air. Il est ici question de l’homme dont Mike Babcock avait dit que la plus grande qualité était de mesurer 6 pi 5 po (1,96 m) chaque fois qu’il sautait sur la patinoire. Sacré Mike.

Les amateurs de statistiques avancées ne sont pas les plus grands partisans de celui que les collègues torontois surnomment The Goat . N’empêche, sa carrure pourrait plaire à Bergevin et à Julien. Il viendrait grossir la dernière unité dont les ailiers seraient, pour l’instant, Paul Byron et Jordan Weal. Il vient de connaître sa meilleure saison avec 12 points, dont 7 buts, en 61 matchs, mais les modèles statistiques depuis le début de sa carrière prévoient une correction à la baisse.

Gauthier joue principalement au centre, ce qui viendrait aussi contrecarrer le développement de Jake Evans. A-t-il suffisamment d’expérience pour lui servir de guide? En est-il à cette étape de sa carrière? Il y a une possibilité de se laisser tenter, mais ce n’est pas l’option la plus intéressante.

Derek Grant

Il est facile d’oublier un joueur au nom aussi générique. Heureusement, son jeu l’est moins. Agitateur efficace, le Britanno-Colombien de 30 ans (1,91 m et 93 kg) s’inscrit dans le virage robustesse entrepris par le CH et tient la cadence avec son coup de patin, condition sine qua non de nos jours.

Le centre gaucher en est déjà rendu à sept équipes dans la Ligue nationale et n’a jamais obtenu une entente de plus d’un an depuis son contrat de recrue. On le comprendrait de vouloir tabler sur la meilleure production de sa carrière, soit 15 buts et 10 passes en 56 matchs, pour négocier une certaine sécurité financière. Auquel cas, il serait surprenant de voir le Canadien entrer dans la danse. Mais s’il acceptait une offre d’une seule saison, le costaud pourrait rendre service au Tricolore.

Partager son temps entre le centre et l’aile tout en servant de mentor à Evans serait profitable pour le CH. Le serait-ce autant pour Grant par contre?

Matt Nieto

À 27 ans, l’ailier gauche de la Californie est arrivé à la fin d’une entente de deux ans avec l’Avalanche lui rapportant un peu moins de 4 millions. Nieto risque de demander un salaire similaire même s’il a perdu un brin sa touche offensive, et le Colorado a suffisamment de place sous le plafond pour conserver ses services.

Si jamais il décidait de poursuivre l’aventure ailleurs, il s’avérerait une amélioration pour Montréal par rapport à Jordan Weal. L’Américain n’est pas immense du haut de son 1,80 m (5 pi 11 po), mais est assez costaud avec ses 86 kg (190 lb), particulièrement dynamique en échec avant et assez habile.

Une version améliorée de Weal au fond. Le genre de joueur polyvalent qui réussit toujours à rendre service.

Taylor Hall

Elle est bien bonne.