Un an de plus pour Noah Juulsen avec le Canadien

Le défenseur Noah Juulsen a signé un nouveau contrat d’un an, à deux volets, avec le Canadien de Montréal, a annoncé l’équipe jeudi.

Le premier choix du CH en 2015 touchera 700 000 $ dans la Ligue nationale (LNH) et 125 000 $ dans la Ligue américaine (AHL).

L’athlète de 23 ans a été éprouvé par les blessures depuis ses débuts professionnels.

Il a été atteint à la tête par deux tirs le 19 novembre 2018 contre les Capitals de Washington.

Il n'a disputé que 37 matchs dans la LNH ou dans la Ligue américaine au cours des deux dernières saisons. Son dernier dans la LNH remonte au 17 décembre 2018 face aux Bruins de Boston.

Le 11 mars, il a disputé avec le Rocket son premier match depuis le 29 novembre.

En mai, il confiait ne plus souffrir de migraines et de problèmes de vision et se disait déterminé à reprendre sa place au sein du Canadien.

Juulsen a récolté 2 buts et 6 aides en 44 matchs avec le Tricolore. Il a amassé 9 points en 47 matchs avec le Rocket.