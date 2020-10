L'Impact l'emporte à Columbus et met fin à une longue disette

Il s'agissait du deuxième but de la saison pour le milieu de terrain espagnol. Ce faisant, le Bleu-blanc-noir toujours privé des services de Saphir Taïder et de Romell Quioto a récolté un premier gain en MLS depuis le 13 septembre. L'Impact avait fait match nul le 3 octobre dernier contre le Fire de Chicago.

En plus de mettre un frein à la série de six victoires à domicile du Crew, la troupe de l’entraîneur Thierry Henry est parvenue à se maintenir au plus fort de la course pour une place en éliminatoires. Columbus n'avait accordé qu'un seul but aux équipes visiteuses depuis le début de la saison.

Lassi Lappalainen (24e minute) a ouvert la marque en capitalisant sur le retour du puissant tir de Bojan qui a donc eu son mot à dire sur les deux buts des siens.

Sur la séquence qui a mené au 4e but de la saison du Finlandais, le hors-jeu signalé par le juge de touche a été renversé à la reprise vidéo.

Sorti de sa torpeur, le Crew a pris d’assaut le territoire montréalais, perçant la défense de l’Impact, multipliant les occasions.

Avant le sifflet de la demie, l’égalité a été créée à la 45e minute quand Gyasi Zardes a été crédité de son 10e de la saison. La passe vive de Pedro Santos a dévié sur le pied du défenseur Luis Binks avant d’atteindre Zardes au menton pour tromper Diop, solide jusque-là.

Henry en veut plus

Invité à commenter le fait que l'Impact avait de nouveau accordé un but tard en fin de première demie, l'entraîneur Thierry Henry a insisté sur le fait que l'équipe venait de gagner. Mais, du même souffle, il est clair qu'il ne va pas s'en satisfaire.

C’est une victoire avant tout. Ça n’a pas été facile. On a encore des choses à peaufiner, mais on vient quand même de battre les meneurs du championnat, chez eux , a d’abord tenu à souligner Henry après le match.

Il a aussi rappelé le caractère de cette saison bizarre où les joueurs de l’Impact ont l’impression de disputer tous leurs matchs sur la route.

Henry a dit espérer que l’équipe puisse enchaîner deux victoires de suite, tout en sachant qu’il n’y aura pas beaucoup de temps pour récupérer avant d’affronter, l’Union, dimanche, à Philadelphie.

De son côté, le défenseur Zachary Brault-Guillard s'est réjoui du résultat et de la tenue défensive montréalaise au moment où elle avait le plus besoin d'un résultat positif.

Ç'a été un gros combat ce soir. On a peut-être subi en deuxième mi-temps, mais on a été solides en défense ce soir. J'espère que l'on pourra rester dans cette mentalité pour la suite des choses.

À noter que Lappalainen, peut-être blessé à une épaule, n'a pas terminé le match, cédant sa place à Maximiliano Urruti tôt en deuxième mi-temps.

Le dernier quart d'heure, incluant cinq longues minutes d'arrêts de jeu, a dû paraître interminable pour Clément Diop qui voyaient les attaquants du Crew bourdonner autour de lui, au point d'en étourdir sa brigade défensive qui repoussait les dernières attaques tant bien que mal. Le gardien a tiré les marrons du feu pour faire oublier sa déconvenue contre Chicago.

Trois joueurs de l'Impact (Raitala 42e, Corrales 52e et Binks 54e) ont écopé de cartons jaunes, contre un seul dans le camp adverse.

La rencontre a été présentée devant 1500 spectateurs, distanciation sociale oblige, et par une température clémente de 23 degrés Celsius à Columbus.

Le onze montréalais disputait le deuxième d'une séquence de 4 matchs en 11 jours qui conduira ensuite l’équipe à Philadelphie (11 oct), puis à Miami (17 oct).

En principe, Lappalainen et Raitala doivent s'envoler pour la Finlande où ils rejoindront leur sélection nationale pour des rencontres contre la Bulgarie et la République d'Irlande, à Helsinki.