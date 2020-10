Une première demi-finale pour Stefanos Tsitispas à Roland-Garros

Tsitsipas, 22 ans, affrontera Novak Djokovic (no 1) ou Pablo Carreno (18e) pour tenter d'atteindre sa première finale majeure. Le Grec a déjà joué la demi-finale des Internationaux d'Australie en 2019. Cette année, il a perdu au 3e tour à Melbourne ainsi qu'à New York.

Le Russe de 22 ans restait sur une victoire contre le Grec le 27 septembre en finale à Hambourg. Mercredi, il a encore dominé quasiment toute la première manche. Il l'a ainsi brisé pour mener 3-2 et semblait devoir remporter la manche.

Mais un mauvais jeu sur son service, avec trois fautes directes sur les cinq points joués, a permis à Tsitsipas de recoller à 5-5 et de prendre définitivement l'ascendant.

Je me sens très à l'aise sur ce court (Philippe-Chatrier) depuis le début du tournoi. Je n'ai pas bien débuté la partie et j'avais un bris de retard, mais je me suis rappelé quel combattant j'étais. J'ai mis mon cerveau en marche et j'ai trouvé la solution pour remplir cette mission difficile , a-t-il commenté, en refusant de révéler le secret qui lui avait permis de se remettre dans le coup.

Les deux dernières manches ont en effet été à sens unique à partir du moment où Tsitsipas a réussi un bris pour se détacher 4-2 dans la deuxième.

À l'arrivée, et après 35 coups gagnants, il est le premier Grec à atteindre le dernier carré d'un tournoi du grand chelem.

Après avoir perdu les deux premières manches de son premier match du tournoi, contre Munar, Tsitsipas en a enchaîné 15 n'en a plus perdu une seule.

Roland-Garros est un tournoi que je regarde depuis que je suis petit. Je séchais les cours pour regarder les matchs, c'est dire à quel point j'aime ce tournoi. C'est un rêve qui devient réalité , a souligné le vainqueur des finales de l'ATP en 2019.